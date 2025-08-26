26 августа 2025 14:46 На Брижит Макрон повлиял Стэнфордский эксперимент? Как первая леди связана с жестокими играми заключенных 0 0 0 Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Мир

Кэндис Оуэнс продолжает настаивать, что Брижит Макрон — урожденный мужчина. Теперь журналистка предположила, что он участвовал в знаменитом Стэнфордском эксперименте и, возможно, именно это и подтолкнуло Жана-Мишеля Тронье к перемене пола.

Макроны подали в суд на Оуэнс Президентская чета Франции — Эммануэль и Брижит Макрон — подали в суд на журналистку Кэндис Оуэнс. Причиной стали настойчивые заявления американки, будто первая леди республики вовсе не леди, а ее родной брат Жан-Мишель Тронье, который сменил пол еще до знакомства с нынешним мужем. Иск насчитывает 218 страниц, сообщила газета Financial Times. По версии Оуэнс, именно этим можно объяснить отсутствие фото Тронье с 1964 года, а после 1968-го — и любых публичных упоминаний о нем. Даже настоятельные просьбы президента США Дональда Трампа оставить мадам Макрон в покое не остановили американку, которая известна как поклонница многочисленных теорий заговоров. Недавно журналистка предположила, что месье Тронье, нынешняя мадам Макрон, в 1971 году участвовал в Стэнфордском тюремном эксперименте. Во всяком случае, Оуэнс удалось разглядеть на видеозаписи кого-то похожего на брата первой леди Франции. Якобы именно этот эпизод и подвинул психику мужчины в сторону перемены пола.

Фото: m9rppfh5cx/www.capitalpictures.com / www.globallookpress.com

Стэнфордский тюремный эксперимент Стэнфордский университет, один из самых авторитетных и рейтинговых вузов в мире, в 1971 году стал площадкой для психологического эксперимента. Группу из 24 парней разделили поровну. Рост, вес и национальность были неважны, все определяли с помощью обычной монетки: орел — налево, решка — направо. Одни были «заключенными». Их в разное время внезапно навещали дома, обвиняли в вооруженном ограблении, «арестовывали» и привозили в «тюрьму», роль которой играл подвал кафедры психологии университета — там оборудовали соответствующие камеры и коридоры.

Фото: «Заключенные». Philip Zimbardo

У пленников снимали отпечатки пальцев, раздевали догола, осматривали, выдавали плохо подобранные грубые хлопчатобумажные халаты с номерами и резиновые шлепанцы. Нижнего белья «арестантам» не полагалось. На головы заставляли надеть тугие шапочки (как альтернативу бритью налысо), на лодыжки вешали по небольшой цепочке — еще один символ заключения. Обращались к «сидельцам» только по номерам. Дюжина «охранников» получила униформу, зеркальные солнцезащитные очки и деревянные дубинки (но пускать их в ход было запрещено). Работали посменно и могли возвращаться домой в выходные. Правила для обеих команд были простые: одни сидят, другие охраняют за 15 долларов в день на человека (около 100 баксов на сегодня).

Фото: Отбор кандидатов. Philip Zimbardo / Википедия

Подробности Стэнфордского эксперимента Первый день заключения прошел спокойно и тихо, разве что «арестанты» были немного подавлены: им впервые сказали, что не смогут уйти, когда захотят. На второй день издевательств «заключенные» взбунтовались. Но «охранники» без вмешательства исследователей подавили мятеж с помощью огнетушителей. На эту акцию вышли даже те, кто отправился домой отдыхать, — они отработали сверхурочно и бесплатно. «Охранники» веселились вовсю — им нельзя было применять физическое насилие, но морально растаптывать своих подопечных они могли. Постепенно все более активно этим пользовались — все-таки студенты-психологи. «Арестантам» намекнули, что среди них есть «стукачи», и новых бунтов больше не было. Зато появилось много «развлечений»: «заключенных» стравливали друг с другом, заставляли чистить туалеты голыми руками, подолгу заниматься физическими упражнениями. Возможность помыться сделали привилегией, которую нужно было заслужить, у некоторых отбирали матрасы и оставляли спать на полу.

Фото: «Заключенные» на койках в камере. Philip Zimbardo / Википедия

«Охранники» особенно куражились ночью, когда были уверены, что камеры наблюдения не работают. Вчерашние мальчики из приличных семей на глазах превратились в откровенных садистов. Устроители вели себя не лучше. Однажды они предложили уйти всем желающим «заключенным» при условии отказа от платы. Захотели все, только никого не отпустили. Один из «арестантов» от отчаяния объявил голодовку. Его на три часа заперли в тесном чулане, а другим «сидельцам» предложили выбор: или смутьяна оставят в карцере на всю ночь, или все добровольно проведут ночь без одеял. Комфорт единогласно победил чувство товарищества. Такой ад должен был продолжаться две недели, но его свернули через шесть дней благодаря аспирантке Кристине Маслах. Она была единственной из полусотни свидетелей опыта, кто поставил вопрос о его этичности. Девушка потребовала прекратить издевательства над людьми. А поскольку она по совместительству была возлюбленной автора эксперимента, он ее послушал.

Кристина Маслах — ведущий специалист в области профессионального выгорания: она занималась этой темой с 1978 года и разработала специальный опросник, которым пользуются по сей день. В 2019-м Всемирная организация здравоохранения, опираясь на ее исследования, включила профессиональное выгорание в 11 пересмотр Международной классификации болезней как болезненное состояние, обусловленное профессией.

Автор Стэнфордского эксперимента Идея испытаний принадлежала американскому социальному психологу профессору Филипу Джорджу Зимбардо. Он стал всемирно знаменитым после обнародования результатов эксперимента в качестве иллюстрации к теории когнитивного диссонанса и влияния власти авторитетов. О своих наработках психолог доложил даже Министерству юстиции США. По идее профессора, его опыт продемонстрировал восприимчивость и покорность людей, когда присутствует оправдывающая их поступки идеология, поддержанная обществом и государством. Другими словами, ситуация влияет на поведение человека больше, чем внутренние особенности личности.

Фото: Кристина Маслах и Филип Зимбардо, 1972 год. Philip Zimbardo / Википедия

Вот только со временем выяснилось, что Зимбардо играл краплеными картами. Перед началом эксперимента он требовал от парней, которым выпало играть охранников, максимальной жесткости и даже объяснял, как лучше всего оказывать давление на «заключенных». Сами респектабельные выходцы из среднего класса не знали, как это делается.

Зимбардо поначалу заявлял, что все «заключенные» имели право уйти, когда пожелают. Но несколько бывших участников обвинили его во лжи. Тогда психолог сообщил, что в бланке согласия было указано: «Четко сказать: „Я покидаю эксперимент"». А что именно так никто не сформулировал — не его дело. Но распотрошенные архивы профессора свидетельствуют, что никакой стоп-фразы не было.

Сам же профессор узнал трюки подавления личности от некоего Карло Прескотта. Тот провел 17 лет в тюрьме Сан-Квентин за покушение на убийство и вышел условно-досрочно. Бывший сиделец рассказал Зимбардо о многочисленных методах работы охранников, которые он лично испробовал, будучи в заключении. Так картинка с озверевшими от власти студентами рассыпалась: оказалось, что их, наоборот, поощряли играть жестко и делали замечания, когда видели сочувствие. Спустя немало времени эксперимент себя дискредитировал. Но доброго профессора никто титула не лишил, из психологического сообщества не выгнал. Зимбардо мирно почил у себя дома в 2024 году.

Фото: Филип Зимбардо, 2019 год. Celina Strzelecka / Википедия

Эксперимент Милгрэма Не стоит думать, что Стэнфордский эксперимент возник на пустом месте. Ему предшествовал опыт одноклассника Зимбардо и его коллеги из Йельского университета Стэнли Милгрэма. Сегодня его больше всего знают как автора «Теории шести рукопожатий» — о том, что любые два человека на Земле связаны друг с другом через цепочку из не более чем пяти общих знакомых. Свой эксперимент Милгрэм начал в августе 1961 года. Также набрал две равные по численности группы, но студенты были только в одной из них. Во второй — профессиональные актеры. Первые должны были выступать в роли экзаменаторов: зачитывать пары слов и требовать от вторых их запомнить. В случае провала неудачника били током, причем каждый раз все сильнее. «Экзаменатор» не знал, что перед ним актер, а вся система проводов и датчиков — лишь декорация. От каждого ложного разряда тока жертва очень натурально кричала, плакала и просила прекратить мучения. Тогда как начальник эксперимента требовал продолжать наказание за неверные ответы.

Фото: David Oxberry / www.globallookpress.com

Этот опыт повторяли в разных вариациях: «экзаменатор» видел и слышал своего «ученика», только видел, но не слышал, только слышал, не слышал и не видел. Согласно отчетам, больше 50% студентов продолжали эксперимент до финальной отметки 450 вольт. Их принуждали продолжать только словами, никто не мешал встать и покинуть аудиторию. Милгрэм декларировал вывод: «Исследование показало чрезвычайно сильно выраженную готовность нормальных взрослых людей идти неизвестно как далеко, следуя указаниям авторитета». Позднее оказалось, что выводы были слегка подкорректированы: часть данных экспериментаторы попросту решили скрыть.

Фото: Стэнли Милгрэм. Harvard Department of Psychology / Википедия

Эксперимент для студентов Оба эксперимента стали героями множества книг, пьес, даже песен, в которых пытаются разобраться в природе зла и добра, конформизма и самопожертвования. Многие уверены, что жертвы этих психологических игр получили жуткие моральные травмы в обмен на обещание легких денег и интересного опыта. Вот только последнее оказалось сильным преувеличением. Большинство участников обоих экспериментов признавались: они знали, что это игра, и не в обиде. Даже тот факт, что результаты отредактировали, особенно никого не смутил. Все испытуемые были студентами и очень надеялись, что за участие в опыте получат важную строчку в резюме и хорошие рекомендации от устроителей. Да и вознаградили их неплохо. Собственно, тут и кроется «дыра» в версии американской преследовательницы Макрона: в Стэнфордском тюремном эксперименте участвовали только студенты этого вуза. Между тем француз Жан-Мишель Тронье учился в Алжире, затем поступил во французскую инженерную школу, а по окончании служил унтер-офицером инженерного полка.