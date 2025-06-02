Хили подчеркнул, что Британия наращивает военные расходы и укрепляет оборонную промышленность, чтобы быть готовым к борьбе в случае необходимости. Ранее он сообщил, что к 2034 году Соединенное Королевство планирует тратить на оборону 3% ВВП.

Это сигнал Москве. Британия укрепляет свои Вооруженные силы и промышленную базу, демонстрируя готовность сражаться, если потребуется.

Он также сообщил о планах закупки до семи тысяч британских дальнобойных ракет и создании «более интегрированных и смертоносных» вооруженных сил.

Стратегический обзор обороны, который опублкуют 2 июня, по его словам, вновь будет включать в себя предупреждение о растущей угрозе со стороны России и Китая. Хили анонсировал «крупные инвестиции в национальную безопасность», включая шесть миллиардов фунтов на производственные мощности в течение пяти лет.

Усиленную милитаризацию страны британские власти пытаются оправдать в том числе и созданием дополнительных рабочих мест, которые впрочем не позволят улучшить жизнь граждан, ведь их продукция будет призвана лишь нести смерть.