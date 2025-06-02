«Это сигнал Москве». Британия готовится к гипотетической войне с Россией
Daily Express: Великобритания готовится к гипотетической войне с Россией
Великобритания готова к возможному вооруженному конфликту с Россией, заявил министр обороны страны Джон Хили. Его слова привело британское издание Daily Express.
Устрашение как стратегия управления
Хили подчеркнул, что Британия наращивает военные расходы и укрепляет оборонную промышленность, чтобы быть готовым к борьбе в случае необходимости. Ранее он сообщил, что к 2034 году Соединенное Королевство планирует тратить на оборону 3% ВВП.
Это сигнал Москве. Британия укрепляет свои Вооруженные силы и промышленную базу, демонстрируя готовность сражаться, если потребуется.
Джон Хили
министр обороны Великобритании
Он также сообщил о планах закупки до семи тысяч британских дальнобойных ракет и создании «более интегрированных и смертоносных» вооруженных сил.
Стратегический обзор обороны, который опублкуют 2 июня, по его словам, вновь будет включать в себя предупреждение о растущей угрозе со стороны России и Китая. Хили анонсировал «крупные инвестиции в национальную безопасность», включая шесть миллиардов фунтов на производственные мощности в течение пяти лет.
Усиленную милитаризацию страны британские власти пытаются оправдать в том числе и созданием дополнительных рабочих мест, которые впрочем не позволят улучшить жизнь граждан, ведь их продукция будет призвана лишь нести смерть.
Эти средства пойдут не только на снаряжение армии, но и на создание 1,8 тысячи рабочих мест по всей стране.
Джон Хили
Он добавил, что усиление оборонного потенциала должно якобы не только подготовить Великобританию к войне, но и предотвратить конфликт за счет сдерживания.
Конфликт нужен только европейским властям
В последнее время западные страны, включая Великобританию, все чаще говорят о возможном военном столкновении с Россией. При этом Москва неоднократно заявляла, что не планирует нападать на государства НАТО.
Президент Владимир Путин называл подобные заявления Запада фейком, призванным отвлечь население от внутренних проблем. В Министерстве иностранных дел России подчеркивали, что страна открыта к диалогу, но только на условиях равноправия и отказа от милитаризации Европы.
Ранее стало известно, что власти Великобритании планируют в стратегическом обзоре вопросов обороны рассматривать Россию как «непосредственную и насущную угрозу». При этом Китай характеризуют как «изощренную и затяжную проблему», а Северную Корею называют «региональным нарушителем».