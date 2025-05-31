Британия официально объявит Россию «непосредственной угрозой»

Власти Великобритании планируют в стратегическом обзоре вопросов обороны рассматривать Россию как «непосредственную и насущную угрозу». Об этом сообщила газета The Guardian .

В документе пропишут, что Россия якобы является для королевства угрозой в военном и политическом отношении. Также в обзоре упомянут и другие страны. Китай охарактеризуют как «изощренную и затяжную проблему», а Северную Корею назовут «региональным нарушителем».

В документе также обозначат, что Великобритания вступила в «новую эпоху угроз», в которой такие технологические разработки как ИИ и беспилотники полностью изменили методы ведения боевых действий.

Ранее российский посол в королевстве Андрей Келин предположил, что отношения двух государств могут улучшиться, если в них не будет ультиматумов. По его словам, Британии следует научиться говорить с Россией уважительно и слышать ее позицию.