«Божественным даром стала победа». Иран объявил о поражении Израиля

Высший совет национальной безопасности Ирана заявил о победе над Израилем, назвав ее божественным даром. По данным ведомства, «сионистский враг» вынужденно пошел на прекращение войны. Однако еврейское государство уверено, что достигло своих целей. Подробности — в материале 360.ru.

«Божественным даром <… > стала победа, заставившая врага сожалеть [о содеянном], признать поражение и в одностороннем порядке прекратить свою агрессию», — подчеркнули в ведомстве.

Совбез исламской республики подчеркнул, что противник в одностороннем порядке прекратил агрессию.

«Заявление Высшего совета безопасности Ирана в связи с остановкой войны, на которое вынужденно пошел сионистский враг», — следует из шапки заявления, которое опубликовала государственная телерадиокомпания IRIB .

Иран подтвердил перемирие с Израилем, одновременно с этим пообещав ответить на любую агрессию в свой адрес.

В канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху выразили уверенность, что еврейское государство достигло всех целей военной операции «Восходящий лев» достигнуты и устранило немедленную экзистенциальную двойную угрозу — в ядерной сфере и в области баллистических ракет.

Новые удары

Утром 24 июня израильская гостелерадиостанция Kan, что Иран выпустил ракету по северу страны после объявления режима прекращения огня. Глава Минобороны пообещал направить ответные удары против «объектов режима и террористической инфраструктуры» в Тегеране.

Иран в свою очередь опроверг обвинения Израиля в нарушении перемирия. Новости о запуске ракеты назвали не соответствующими действительности.

По словам президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, через сутки после вступления в силу режима прекращения огня перемирие станет «официальным окончанием 12-дневной войны».

«Прекращение огня вступило в силу. Пожалуйста, не нарушайте его!» — призвал американский лидер.

Он поздравил конфликтующие стороны с тем, что им хватило стойкости положить конец противостоянию.