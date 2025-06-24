Трамп со словами «Не нарушайте его» объявил о прекращении огня между Ираном и Израилем

Режим прекращения огня, согласованный Ираном и Израилем, вступил в силу. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social .

Американский лидер призвал конфликтующие стороны не нарушать перемирие.

«Прекращение огня вступило в силу. Пожалуйста, не нарушайте его!» — написал Трамп.

В ночь на 24 июня президент Соединенных Штатов сообщил о договоренности Ирана и Израиля о перемирии, которое по истечении суток должно стать официальным прекращением войны.

Трамп поздравил оба государства с тем, что им хватило стойкости и мужества положить конец конфликту, который мог бы продолжаться много лет и разрушил бы весь Ближний Восток.