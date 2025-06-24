Израиль обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня

Иран нарушил режим прекращения огня, выпустив две ракеты по северу Израиля. Об этом сообщила газета Haaretz .

Предположительно, речь идет о некоем объекте в Беэр-Шеве. Министр обороны Исраэль Кац отдал приказ «мощно ответить» на нарушение, ударив по целям в Тегеране.

Режим прекращения огня вступил в силу утром. По словам президента США Дональда Трампа, через 24 часа перемирие должно перейти в официальное окончание боевых действий, которые продлились 12 дней.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ достиг всех поставленных целей и уничтожил «двойную экзистенциальную угрозу», связанную с ядерной программой Ирана.