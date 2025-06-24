Иран опроверг запуск ракет по Израилю после объявления перемирия

Иран опроверг обвинения Израиля в нарушении режима перемирия. Об этом сообщила гостелерадиокомпания IRIB .

«Новости о запуске ракеты со стороны Ирана в сторону оккупированных территорий после вынужденного для этого режима прекращения огня неверны», — заявили журналисты.

Совбез Ирана заявил, что Тегеран соблюдает перемирие, но ответит на любую агрессию со стороны Израиля.

В ночь на вторник Дональд Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о перемирии, которое через сутки должно стать «официальным окончанием 12-дневной войны». По словам президента, первым огонь прекратит Иран, а после этого — Израиль.

Утром израильская гостелерадиостанция Kan сообщила, что Иран выпустил ракету по северу страны после объявления о прекращении огня. Министр обороны Израиля Исраэль Кац призвал армию ответить на атаку, сообщили «Известия». Новые удары будут направлены против «объектов режима и террористической инфраструктуры» в Тегеране.

Ранее агентство Tasnim сообщило, что в Иране девять человек погибли и 33 получили ранения из-за атаки Израиля.