Борьба пяти. Как прошли президентские выборы в Абхазии

Досрочные выборы президента прошли в Абхазии. Голосование организовали после ухода в отставку Аслана Бжании на фоне охватившего республику политического кризиса осенью 2024 года. Кандидатами на пост нового главы государства стали пять человек. О том, как прошло голосование — в материале 360.ru.

Предпосылки для досрочных выборов президента

Осенью 2024 года оппозиция Абхазии устроила массовые протесты с захватом правительственных зданий и беспорядками. Политики вывели на улицу своих сторонников после внесения на рассмотрение парламента законопроекта об инвестиционном соглашении с российскими строительными компаниями.

Фото: РИА «Новости»

Оппозиционные деятели назвали соглашение невыгодным для республики из-за налоговых льгот для иностранных девелоперов, которые планировали вложить свои средства в строительство инфраструктуры Абхазии. Беспорядки продолжались на протяжении девяти дней. В итоге власти республики договорились пойти на переговоры с оппозиционными деятелями. Президент Аслан Бжания пообещал, что уйдет в отставку, если протесты прекратятся. После ухода главы республики со своего поста парламент назначил проведение новых выборов на 15 февраля.

Кандидаты на пост президента Абхазии

Бывший исполняющий обязанности главы республики Бадра Гунба, после выставления своей кандидатуры на выборы 10 января снял с себя полномочия.

Фото: РИА «Новости»

В правительственные структуры республики он вошел в 2011 году, когда занял пост заместителя министра культуры, на котором проработал на протяжении трех лет. После он ушел в предпринимательство и снова вернулся во власть. Он стал кандидатом на пост вице-президента в паре с претендентом на кресло главы республики Асланом Бжанией на выборах 2020 года, где они одержали победу. После политического кризиса 2024 года Гунба стал исполняющим обязанности главы республики.

Адгур Ардзинба — бывший министр экономики Абхазии. Он занимал свой пост в правительстве с 2016 по 2020 год, но ушел после победы на выборах Аслана Бжании, проиграв ему.

Фото: Facebook*.com/abkhazia.nd / Соцсети

Из политики он уходить не стал, а основал и возглавил Абхазское народное движение, ставшее одной из главных оппозиционных сил республики

Олег Барциц — выпускник Академии министерства иностранных дел России. В 2005 году работал руководителем представительства Республики Абхазии в России по инвестиционной политике, а через пять лет стал полноправным торговым представителем.

Фото: Facebook*.com / Соцсети

Кроме того, с 2018 года Барциц является членом высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса. Для него это уже вторые выборы. Впервые он принимал в них участие в качестве кандидата на пост вице-премьера в паре с Олегом Аршба в 2019 году. Победу тогда одержал Рауль Хаджимба, переизбравшийся на второй срок, но не удержавшийся у власти. Конституционный суд Абхазии отменил результаты голосования и назначил новые выборы.

Адгур Хурхумал — самый молодой кандидат. Ему 42 года. Он никогда не работал в правительственных структурах.

Фото: Instagram*.com/adgurkhurkhumal/ / Соцсети

Его карьера началась на должности экономиста в сухумском филиале «Черноморского банка развития» в 2006 году. С 2019 года Хурхумал занимает пост председателя правления банка.

Роберт Аршба успел поработать министром труда и социального развития Абхазии, а также был в министерстве финансов республики.

Фото: Facebook* .com

С 2013 по 2023 годы занимал пост председателя Контрольной палаты Абхазии.

Как прошли выборы президента Абхазии?

Избирательные участки на территории Абхазии открылись в 08:00 в субботу, 15 февраля. Два работали в России и еще один находился в Турции. В основной список избирателей включили более 134 тысяч человек.

На территории России работали участки в Черкесске и Москве. Министр иностранных дел республики Сергей Шамба в комментарии изданию News.ru заявил, что его земляки заполнили все междугородние автобусы, чтобы проголосовать на выборах президента.

Фото: РИА «Новости»

«Была информация, что в России активность будет большая. В тех регионах России, где проживают представители абхазской диаспоры. Было желание, чтобы открыли участки в таких городах, как Нальчик, Ростов-на-Дону, Сочи и Нижний Новгород. Но люди из этих городов на автобусах поехали в Черкесск и Москву», — сказал Шамба.

Глава МИД Абхазии подчеркнул, что если в России жители республики голосуют свободно, то власти Турции помешали проведению выборов.

Через час после открытия участка в Черкесске Центризбирком Абхазии сообщил, что там проголосовали 118 человек.

Фото: РИА «Новости»

Одним из первых политиков, кто проголосовал на выборах, стал исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба. Он пришел на участок № 3 в Гагре.

До 15:00 на выборах проголосовали все пять кандидатов на пост главы республики. При этом в столице проголосовали только двое: Адгур Хурхумал отдал свой голос на участке городской поликлиники Бандра Гунба — в Сухумском государственном колледже.

Олег Барциц проголосовал в своем родном селе в Гудаутском районе республики, Адгур Ардзинба — в курортном городе Новый Афон, Роберт Аршба — в селе Дранда.

Фото: РИА «Новости»

Приехавший из Италии общественный наблюдатель и главный редактор журнала Gente di Bracciano Грациароза Виллани отметила, что выборы в Абхазии организовали на высоком уровне. «Явка достаточно высокая. Это говорит о том, что люди заинтересованы в выборе своего будущего. Кроме того, мы увидели в бюллетенях графу „против всех“, что приятно удивило. У нас, например, такой графы вообще нет», — заявила она.

Какие нарушения выявили на выборах в Абхазии?

Единственное нарушение за весь день голосования зафиксировали на избирательном участке в Черкесске. Как сообщил глава ЦИК республики Дмитрий Маршан, женщина попыталась взять два бюллетеня вместо одного. Но попытку фальсификации выборов пресекли.

Фото: РИА «Новости»

Также появилась информация, что один мужчина пытался проголосовать без документов, но это сообщение опровергли. По словам международных наблюдателей, никаких нарушений в ходе голосования не выявили.

Явка на выборах президента Абхазии

Центральная избирательная комиссия республики признала выборы состоявшимися уже в 18:00. К этому моменту общее число проголосовавших составило 55% (79 019 человек). Рекордсменом по явке оказался Галский район, где на участки пришли 61% от общего числа зарегистрированных избирателей.

Лидером по явке за границей оказалась Москва. Председатель участка Беслан Кобахия заявил, что к 16:00 проголосовать на выборах президента пришли 1,7 тысячи человек. Он подчеркнул, что таких высоких цифр не видел за последние 15 лет.

Фото: РИА «Новости»

Участки закрылись в 20:00. Центральная избирательная комиссия Абхазии на момент написания материала дала только данные по явке на 19:30. Глава ведомства Дмитрий Маршан объявил, что в голосовании приняли участие 65% от всех зарегистрированных избирателей или 93 313 человек. Окончательную явку и предварительные результаты подсчета голосов ЦИК Абхазии огласит в воскресенье, 16 февраля. Если никто из кандидатов не наберет 50% голосов + 1 бюллетень, то президента выберут во втором туре, куда пройдут два кандидата, набравшие самое большое количество голосов. Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена