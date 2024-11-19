Парламент Абхазии принял отставку президента Бжании

Депутаты парламента Абхазии большинством голосов приняли отставку президента республики Аслана Бжании, добровольно сложившего полномочия. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Рассмотрение заявления об отставке президента Абхазии внесли на внеочередное заседание парламента республики во вторник, 19 ноября. Большинство депутатов выступило за тайное голосование. Подсчет бюллетеней провела специальная комиссия из трех членов парламента.

Большинство депутатов приняли добровольную отставку президента.

Президент Абхазии Аслан Бжания написал заявление об уходе со своего поста после переговоров с устроившими акции протеста лидерами оппозиции.

Глава республики выставил условие, что добровольно откажется от своих полномочий, если участники беспорядков освободят самовольно занятые правительственные здания.

Кроме Бжании, свои посты покинут глава правительства Александр Анкваб и начальник Госслужбы охраны Дмитрий Дбар.

Оппозиция Абхазии вышла на массовые акции протеста после внесения правительством в парламент законопроекта об инвестиционном соглашении с российскими девелоперами. За строительство на территории республики компании получали льготные налоги.

Противники действующей власти назвали такое решение невыгодным для республики. В ходе протестов они захватили здание парламента и потребовали отставок президента и правительства.