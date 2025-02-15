ЦИК Абхазии признал выборы президента состоявшимися

ЦИК: явка на президентских выборах в Абхазии составила более 55%

Явка на выборах президента Абхазии составила более 55%. Выборы признаны состоявшимися, сообщил глава ЦИК республики Дмитрий Маршан. Его процитировало РИА «Новости».

«На 18:00 часов явка избирателей превысила 55%, это значит, что выборы президента Абхазии состоялись», — отметил он.

Претендентами на пост главы государства в 2025 году стали пять человек: абхазский политик Бадра Гунба, бывший торговый представитель в России Олег Барциц, экс-глава контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель «Черноморского банка развития» Адгур Хурхумал.

Утром 15 февраля в Абхазии открылись 152 избирательных участка в самой Абхазии. Еще два оборудовали на территории России — в Москве и Черкесске. Предварительные итоги голосования станут известны 16 февраля.

Представителей из России не отправили в Абхазию для международного наблюдения на президентских выборах.