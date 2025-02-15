Все кандидаты на пост президента Абхазии проголосовали на выборах

Все кандидаты на пост президента Абхазии проголосовали на досрочных выборах

Все пять кандидатов на пост президента Абхазии проголосовали на досрочных выборах главы государства. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Около 10 утра по месту прописки в селе в Гудаутском районе Абхазии первым свой голос отдал бывший торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц.

За ним в городской поликлинике в Сухуме проголосовал глава «Черноморского банка развития» Адгур Хурхумал.

Следующими около полудня голосовали остальное трое кандидатов — оппозиционер Адгур Ардзинба — в городе Новый Афон, бывший председатель контрольной палаты Абхазии Роберт Аршба — в селе Дранда, политик Бадра Гунба — в Сухумском государственном колледже в Сухуме.

ЦИК республики отмечал, что всего для проведения голосования оборудовали 152 избирательных участка в Абхазии и еще два в России — в Черкесске и Москве. В основной список голосования внесли 134 тысяч человек.