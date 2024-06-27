Сегодня 17:44 Южноамериканские страсти. Боливию хотят захватить ради металла будущего Политолог Мартынов: попытки устроить «цветную» революцию в Боливии продолжатся 0 0 0 Фото: Президент Боливии Луис Арсе (в центре) приветствует своих сторонников на балконе правительственного дворца, 26 июня 2024 года. Radoslaw Czajkowski / Global Look Press Мир

Военные

Россия

Боливия

БРИКС

Боливийский генерал попытался устроить переворот. Военный явно действовал с подачи извне, и для этих сил на кону стояло многое: возможности получить очередное «карманное» государство, прибрать к рукам полезные ископаемые, лишить Россию союзника. Однако мятеж быстро заглох, а сами боливийцы поддержали действующего президента.

Попытка госпереворот в Боливии: что произошло Экс-командующий Сухопутными войсками Боливии генерал Хуан Хосе Суньига 26 июня попытался устроить правительственный переворот. Военный заявил, что пора отказаться от социалистического режима и устроить демократическое государство, обещал создать новое правительство и освободить политзаключенных. Танк мятежников въехал в здание правительства и президента — дворец Кемадо в Ла-пасе. Однако главе государства Луису Арсе удалось привести к подчинению генералов и офицеров. Новый командующий армией Хосе Уилсон Санчес принял присягу и сразу приказал военным отступить, те подчинились. Суньигу задержали и арестовали, его обвиняют в терроризме. Боливийцы поддержали свое законное правительство и вышли на улицы, скандируя «Сунигу — в тюрьму!». За попытку государственного переворота генералу грозит до 20 лет тюрьмы. Во время столкновений пострадали как минимум девять человек.

Фото: Сторонники президента Боливии Арсе митингуют в его поддержку возле дворца правительства, 26 июня 2024 года. Radoslaw Czajkowski / Global Look Press

Внутренняя борьба за власть Иронично, но всего за несколько дней до мятежа Суньига назвал экс-президента Боливии Эво Моралеса предателем и обвинил в заговоре против нынешнего правительства. Генерал пригрозил, что военные арестуют политика, если тот рискнет баллотироваться на следующих президентских выборах в 2025 году. Буквально на следующий день военного освободили от должности командующего. Возможно, власти посчитали выпад Суньиги ответом на обвинения, которые ему предъявлял сам Моралес. Тот говорил, что генерал командует некоей тайной военной организацией Pachajcho («Пачайчо») и как раз они готовят заговор.

Интересно Суньигу нельзя назвать выдающимся воином: никаких особенных доблестей за ним не замечено. Зато с 2012 по 2013 год он, будучи полковником, растратил почти три миллиона боливийских фунтов (примерно 400 тысяч долларов США), предназначенных на детское образование. Наказание для вора было невероятно мягким — всего семь дней тюрьмы. Суньигу нельзя назвать выдающимся воином: никаких особенных доблестей за ним не замечено. Зато с 2012 по 2013 год он, будучи полковником, растратил почти три миллиона боливийских фунтов (примерно 400 тысяч долларов США), предназначенных на детское образование. Наказание для вора было невероятно мягким — всего семь дней тюрьмы.

В том, что тайная организация существует, был уверен и адвокат Хорхе Сантистеван. Он рассказал изданию Eldeber, что это силовая группа в армии, среди которой есть сотрудники военной разведки. Управляют генералы Уго Арандия и Суньига, а Моралис все знает потому, что сам приказал создать Pachajcho. Группа была нужна для слежки за определенными политическими личностями и сбора данных. Однако после прихода к власти нового президента организация не распалась, а продолжила работать уже по собственной инициативе. Теперь Моралис справедливо опасается, что его детище обернется против создателя.

Фото: Бывший президент Боливии Эво Моралес, 17 декабря 2019 года. Paula Acunzo / Global Look Press

Игра «в темную» Большинство аналитиков уверены, что Суньигу просто использовали зарубежные силы, желавшие поменять неугодный социализм на «демократию по-западному». Эта игра стоит свеч: в Боливия есть олово и нефть, газ, нефть, цинк, серебро, вольфрам, сурьма, железо, литий, свинец, золото.

В некоторых странах Запад смещал правительства и за меньшее. Например, когда понадобилось достать Джулиана Ассанжа, в Эквадоре, который предоставил журналисту политическое убежище, просто устроили переворот. Новый президент оплатил услуги своих благодетелей, выдав неугодного австралийца. К тому же Боливия дружна с Россией: президент Арсе общается с Владимиром Путиным, приезжал на Петербургский международный экономический форум в этом году, а совсем недавно объявил, что его страна собирается вступить в БРИКС.

Интересно Российское АО Uranium One Group, входящее в госкорпорацию «Росатом», и боливийская государственная компания YLB подписали соглашение о строительстве пилотной установки по производству карбоната лития на солончаке Уюни в провинции Потоси. Сотрудничая с компаниями из России по добыче и переработке лития, правительство Боливии отказало в этом представителям Германии. Российское АО Uranium One Group, входящее в госкорпорацию «Росатом», и боливийская государственная компания YLB подписали соглашение о строительстве пилотной установки по производству карбоната лития на солончаке Уюни в провинции Потоси. Сотрудничая с компаниями из России по добыче и переработке лития, правительство Боливии отказало в этом представителям Германии.

Боливию ждут «цветные» революции Боливия обладает колоссальными запасами лития, подтвердил 360.ru заместитель директора Института Латинской Америки РАН Борис Мартынов. Этот серебристо-белый металл необходим для батареек и аккумуляторов, которые используются практически везде. Недаром его называют «металл будущего».

Поэтому ставки высоки. Наверняка будут еще предпринимать попытки «цветных» революций, в том числе постараются использовать межэтнические противоречия. Ведь Боливия — индейская страна только на 60%, одно время там на северо-востоке были серьезные сепаратистские устремления. Борис Мартынов

Ситуация в Боливии сложная, уточнил политолог. Очевидно, это положение сохранится в дальнейшем. Наверняка позиция президента Арсе далеко не всем по нутру, особенно его желание вступить в БРИКС и поддержка России на международной арене. Поэтому можно ожидать новых попыток свержения прогрессивного правительства.