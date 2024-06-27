Танк въехал в президентский дворец в боливийском Ла-Пасе

Танк въехал территорию президентского дворца в боливийском Ла-Пасе, который расположен на центральной площади города. Об этом сообщило El Deber .

«Военное нападение на дворец Кемадо (здание правительства и президента — прим. ред.), танк въехал в здание», — написали журналисты.

Ранее стало известно о прибытии военных на площадь Мурильо, где стоят здания правительства. Боливийский лидер Луис Арсе призвал их к демократии, а бывший президент страны Эво Моралес заявил о попытке государственного переворота под шефством армейского генерала Хуана Хосе Суниги.

Как отметил политолог Сергей Марков в беседе с 360.ru, госпереворот в Боливии произошел по нескольким причинам. Одной из них стала непопулярная левая политика власти. В латиноамериканской стране есть несколько расколов, которые сделали общество поляризованным.