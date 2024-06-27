Устроившего госпереворот в Боливии генерала схватила полиция

Bolivia TV: устроившего путч в Боливии генерала Хуана Хосе Сунигу задержали

Фото: Freepik

В Боливии арестовали генерала Хуана Хосе Сунигу, который предпринял попытку осуществить государственный переворот. Об этом сообщил телеканал Bolivia TV.

Высокопоставленного военного доставили в полицейский участок. По словам путчиста, его действия связаны с тем, что президент страны Луис Арсе не предпринимал шагов для повышения своей популярности.

Ранее газета El Deber сообщила, что на территорию президентского дворца в Ла-пасе въехал танк, а к зданию правительства прибыли военные.  Экс-президент Эво Моралес назвал это попыткой государственного переворота.

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