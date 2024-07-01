Французские выборы по украинскому сценарию. Black Bloc громит Париж

Францию лихорадит после первого тура выборов в парламент. Партия президента теряет позиции, оказавшись лишь на третьем месте. Лидер гонки — партия Марин Ле Пен. Чтобы отменить ее законную победу, Эммануэль Макрон призвал сторонников выходить на улицы. Что происходит в Пятой республике, выяснял 360.ru.

Парламентские выборы во Франции Французы проголосовали в первом туре внеочередных выборов в Национальное собрание — нижнюю палату парламента. Пока в гонке уверенно лидирует ультраправое «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен. Второе место — у «Нового народного фронта» экс-президента Франсуа Олланда. Партия действующего главы государства Эммануэля Макрона заняла лишь третье место. Это сильно задело политика: он заявил, что не признает такие результаты выборов, и призвал всех сторонников выходить на улицы. В крупных городах Франции начались беспорядки и столкновения с полицией. Сторонников левых партий в Париже били витрины кафе и поджигали мусорные баки, скандируя «Париж против фашизма!» и «Не позволим „Национальному объединению“ победить!». Полицейские попытались разогнать людей резиновыми пулями и слезоточивым газом, но протестующие забросали их фейерверками.

Фото: Лидер политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, 24 июня 2024 года. IMAGO/Baptiste Autissier / Global Look Press

Провал партии Макрона на выборах: сдувшийся «лидер Европы» Президент Франции уже показал всему миру, что он не годится на роль объединенного лидера Европы, отметил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор политических наук, профессор Андрей Кошкин. «Макрон — фигура деструктивная, разрушительная. Посмотрите: то он рассказывает журналу The Economist что „мозг НАТО умирает“, то у него Евросоюз разваливается, то он готов войска послать на Украину. Теперь вот разбирается с внутренними порядками», — перечислил политолог в разговоре с 360.ru.

Фото: Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануюль Макрон. VANNICELLI/GRILLOTTI / Global Look Press

Он уточнил, что французы много критикуют своего президента, который не решает проблемы страны, а катается с визитами по европейским государствам. Макрон спохватился только сейчас, хотя такой исход парламентских выборов был весьма реален, его неоднократно об этом предупреждали.

Политика нынешнего президента Франции привела к тому, что его партия оказалась лишь на третьем месте. Теперь он призывает к беспорядкам, чтобы не допустить правых к власти. Андрей Кошкин

У Макрона есть перспективы дальнейшего сопротивления, заверил политолог. Ведь даже если правые придут, они не обладают возможностями, чтобы удовлетворить хотя бы социальные проекты. Так что президент может просто сыграть на деструктивных процессах.

Фото: Эммануюль и Брижит Макрон, Париж, июнь 2024 года. Henri Szwarc / Global Look Press

Что такое Black Bloc Похоже, Макрон, как и некоторые другие мировые политики, подхватили украинскую болезнь «Я проиграл, значит, выборы были нечестными». Его призыв к народу выходить на улицы и протестовать — фактически попытка силой и чужими руками удержать власть. Сколько это будет стоить простым французам, их лидера ничуть не волнует. Основные беспорядки устроили радикалы, сторонники концепции Black Bloc — «Черного блока». Эта идея родом из Западной Германии. В июне 1987 полиция жестко разогнала большой лагерь митингующих против захоронения ядерных отходов в Горлебене. После этого вчерашние пацифисты резко пересмотрели свои взгляды.

Фото: Демонстрация Black Bloc в Париже, 2023 год. MAGO/JB Autissier / Global Look Press

Новая стратегия показала себя в ноябре того же года. Берлинские власти попытались призвать к порядку сквотеров — тех, кто самочинно захватывал в здания и селился в них. Многие нарушители сопротивлялись и были арестованы. В ответ на «полицейский произвол» на улицы вышла 17-тысячная и не слишком мирная демонстрация. Люди в одинаковой черной одежде захватывали улицы, нагло грабили и громили магазины, лавки, банки и офисы. В полицию и дома вокруг летели камни и бутылки с коктейлями Молотова, так что служителям закона пришлось отступить перед столь яростным натиском. В результате жилища сквоттеров легализовали.

Фото: Погромщик Black Bloc разбивает окно банка в Торонто, 2010 год. t14 / Global Look Press

Сегодня Black Bloc легко опознать по черной одежде, часто — с толстой подкладкой, чтобы смягчить удары полицейских дубинок и резиновых пуль. Лица почти всегда скрыты лыжными масками, шарфами, солнцезащитными очками, мотошлемами или балаклавами — так труднее опознать хулиганов и можно защититься от слезоточивого газа. Этой тактикой чаще всего пользуются левые движения в США, Европе, Великобритании, Бразилии, Египте: радикальные анархисты, либертарные социалисты, антифашисты и экоактивисты. Но больше всего общего у последователей Black Bloc с футбольными ультрас: неважно, кто и как сыграет, главное — затеять драку и погромы.