«Очень тяжелое поражение». Франция шокировала первыми итогами парламентских выборов

Пьер Жуве назвал итоги I тура парламентских выборов тяжелым поражением Макрона

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Нынешний французский лидер Эммануэль Макрон потерпел тяжелое поражение на парламентских выборах в стране. Об этом заявил  пресс-секретарь французской Соцпартии, входящей в коалицию левых партий, Пьер Жуве, ее слова передало РИА «Новости».

По итогам I тура выборов в парламент Франции партия «Национальное объединение» вышла на первое место, набрав 34,2% голосов. На втором месте оказалась коалиция левых «Новый народный фронт» с результатом 29,1%, а на третьем месте — коалиция, поддерживаемая президентом Макроном, с 21,5% голосов.

«Реальность заключается в том, что этот результат — очень тяжелое поражение президента республики», — заявил политик.

Однако Жуве подчеркнул, что это лишь первый тур выборов и все может поменяться. По его словам, сейчас президент и его коллеги должны взять на себя ответственность и принять необходимые решения.

Парламентские выборы начались во Франции 30 июня. В МВД страны отметили рекордную явку на голосовании.

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