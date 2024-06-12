Принцесса правых Марин Ле Пен. Десять фактов о главном противнике Макрона
360.ru собрал 10 главных фактов о главе «Национального объединения» Марин Ле Пен
Потомственная националистка, «агент Кремля» и воплощение французской оппозиции Эммануэлю Макрону. 360.ru собрал 10 главных фактов о главе «Национального объединения» Марин Ле Пен.
Папина дочка
Разговор о Марин Ле Пен, которой сейчас 55 лет и которая в политике уже 38 лет, будет неполным без небольшого рассказа о ее отце. Жан-Мари Ле Пен для одних — легенда французской политики, для других — притча во языцех.
Ребенок войны, Жан-Мари Ле Пен в 14 остался без отца, подорвавшегося на немецкой мине, попытался вступить в сопротивление, но не преуспел. Нерастраченную энергию после войны молодой человек направил в политику — почти сразу выбрав для себя национализм.
К движению пужадистов (основатель Пьер Пужад только к 1942 году перестал поддерживать вишистское правительство и перешел к де Голлю) Жан-Мари Ле Пен присоединился в 50-е.
Кстати, политическую карьеру он строил с перерывом на военную службу. Жан-Мари Ле Пен успел побывать в Алжире в 1957 году в составе Первого парашютного полка Иностранного легиона.
Интересно
К 1972 году Жан-Мари Ле Пен набрался опыта и шишек, чтобы создать собственную партию — «Национальный фронт».
Ле Пен — отец еще в прошлом веке зарекомендовал себя как противника евроинтеграции и миграционной политики, стремясь «восстановить границы Франции». На этом пути политик не стеснялся скандальных высказываний. Например, о том, что нацистские газовые камеры были лишь эпизодом во Второй мировой войне. За это его оштрафовали на 1,2 миллиона франков.
Марин Ле Пен вступила в отцовскую партию в 18 лет, в 2000-х стала исполнительным вице-президентом «Национального фронта», несколько раз избиралась в Европарламент, а еще — в муниципальные и региональные советы.
В январе 2011 года она сменила отца на посту руководителя партии.
Пережила покушение в детстве
В 1976 году партии Жан-Мари Ле Пена было четыре года. Младшей из трех его дочерей от первого брака с фотомоделью, Марин, исполнилось восемь.
За этот срок Ле Пен успел обзавестись репутацией, которая не устраивала некоторых настолько, чтобы попробовать политика убить. А заодно всю его семью.
Попыток устранить Ле Пена до этого было уже две. В этот раз ночью перед парижским домом, где располагалась квартира семейства, взорвались 20 килограммов взрывчатки — часть дома разрушилась, пострадали соседние припаркованные машины и несколько домов поблизости.
По величине этот теракт считался в мирной Франции самым крупным взрывом со времен войны. Восстановлению здание не подлежало — его пришлось снести и переселить людей.
Самым удивительным стал факт, что при взрыве незначительно пострадали только шестеро жителей дома, включая четырех детей — их, в том числе Марин Ле Пен, задело осколками. Что характерно, ответственности за взрыв на себя никто не взял, полицейское расследование тоже ни к чему не привело.
Стала главой партии после отца
Будучи лидером «Национального фронта», с 2011 года Марин Ле Пен сразу бросилась в большую политическую игру: в 2012 году она начала борьбу за президентское кресло. Каждый раз оставалась на вторых позициях, однако с каждыми новыми выборами получала все больший процент поддержки, что показательно.
Так, в 2012-м Ле Пен получила 17,9% голосов избирателей в первом туре, опередив рекорд своего отца. В 2017 году в первом туре выборов заняла вторую позицию с 21,43%. А в январе 2022-го обидно уступила Эммануэлю Макрону во втором туре с 41,5% голосов избирателей. После этого Ле Пен заявляла, что эта кампания станет для нее последней.
Политические успехи (а для крайне правой партии во Франции такие показатели сами по себе успешны) касались не только лично Марин Ле Пен.
В 2014 году «Национальный фронт» впервые в истории Пятой республики одержал победу на выборах в Европарламент, обойдя «Союз за народное движение» и «Социалистическую партию». Это событие немедля окрестили политическим землетрясением.
Поддержала «фрекзит» до Brexit
Как говорится, Марин Ле Пен выступала за выход из Евросоюза еще до того, как это стало мейнстримом благодаря Великобритании. За «фрекзит» глава «Нацфронта» (позже и по сей день — «Национальное объединение») выступает примерно с того же времени, как она встала у руля отцовской партии.
«Если меня выберут президентом Республики, я возьму на себя обязательство перед французами организовать через шесть месяцев референдум о выходе из Европейского Союза», — заявляла Ле Пен Le Figaro в 2014 году.
В 2016 году она с восторгом приняла новости о британском референдуме.
Это победа свободы. Теперь мы должны провести такой же референдум во Франции, чего я требовала много лет.
Марин Ле Пен
С течением времени позиции главы «Нацобъединения» слегка сместились: в ЕС остаться Франции можно, но тогда союз надо кардинально поменять. Однако и такой подход в Брюсселе считают евроскептическим, что делает Ле Пен крайне неудобной фигурой.
«Я хочу, чтобы эта европейская структура эволюционировала. Я говорю об этом на протяжении нескольких лет. Я говорила об этом в период последних европейских выборов. Мы хотим создать европейский альянс наций — свободный и суверенный», — подчеркнула она в 2022 году.
Ле Пен ушел, да здравствует Ле Пен
Сюжет, достойный сценаристов «Наследников», развернулся в «Национальном фронте», когда власть уже вроде бы перешла от отца к дочери. Но влияние Жан-Мари Ле Пена в партии, которую он же создал, переоценить тяжело. Разногласия с новой руководительницей у него, разумеется, возникли.
В 2014 году в блоге партии Жан-Мари Ле Пен высказался в адрес противников «Национального фронта» так, что это вызвало очередной скандал по поводу хейт-спича и антисемитизма. Благодаря игре слов во французском подтекст получился такой, будто противников партии надо бы определить в печь.
Марин Ле Пен и другие однопартийцы патриарха «Нацфронта» за такие шутки осудили, ролик от греха подальше с сайта снесли. А с 2015 года приостановили членство Ле Пен — отца (почетного председателя, на минутку) в партии.
Я считаю это вероломством, и, должен сказать, мне стыдно, что председатель Национального фронта носит мою фамилию. Не признаю никаких связей с кем-либо, кто предает меня столь возмутительным образом.
Жан-Мари Ле Пен — о дочери после приостановки его членства в партии
Он также посоветовал дочери поскорее еще раз выйти замуж (Марин Ле Пен разведена дважды), чтобы не вести партию под его же фамилией. Сейчас Жан-Мари Ле Пену почти 96 лет.
Встречалась с Путиным в Москве
Во время предвыборной кампании 2017 года, где Марин Ле Пен схлестнулась с Макроном, глава «Нацфронта» сделала ход конем и поехала в Москву (кстати, не в первый раз).
Кроме стандартных столичных красот, Ле Пен показали выставку, посвященную Людовику Святому и реликвиям Сен-Шапель. Но главное — она встретилась с российским президентом.
Тогда главной темой стала борьба с международным терроризмом — универсальная база для разговора даже с самыми далекими «партнерами». За сутки до встречи Ле Пен с Путиным здание парижской прокуратуры ложно «заминировали», несколькими днями ранее у британского парламента террорист на машине въехал в толпу людей, а затем напал с ножом на полицейских.
«По-настоящему эффективная борьба с терроризмом возможна только в том случае, если все крупнейшие нации будут бок о бок принимать в ней участие. Россия боролась и продолжает борьбу в Сирии. Мы, Франция, внесли свой вклад в борьбу посредством операции „Бархан“ в Чаде, мы сражались с терроризмом в Мали», — заявила Ле Пен российскому лидеру.
Путин на это заметил, что одной из важных причин роста исламистской угрозы стало положение многих народов Ближнего Востока, вынужденных стать беженцами, потерявших традиционный уклад жизни.
«Все мы живем вот в таких сложных условиях. Мы должны осознать реальность этой опасности и объединить усилия в борьбе с терроризмом», — согласился президент.
Признала Крым российским
Как любой евроскептик, реалист или просто политик, не имеющий особого желания идти с Москвой на конфликт, Ле Пен давно имеет репутацию «агента Кремля».
Например, лидер «Национального фронта» в 2014 году признала результаты референдума в Крыму.
«Это было ожидаемо. И народ Крыма, живший в страхе, бросился в объятья той страны, откуда появился, поскольку вы знаете, что Крым был часть Украины только в течение 60 лет», — отметила Ле Пен.
Она еще тогда добавила, что Евросоюзу не достает последовательности в решениях по Украине: либо Брюссель за законность власти, либо — за майданных скакунов.
Обвинения в расизме
Было бы странно, если бы дочь не обвинили в тех же грехах, что и отца.
Марин Ле Пен, которая требует для Франции ограничения потока иностранных мигрантов, еще в 2010 году наговорила на статью за «расовую ненависть», но тогда ее защитил депутатский иммунитет.
«Мне очень жаль, но я напомню тем, кто любит распинаться о Второй мировой войне: если уж говорить об оккупации, можно было бы сравнить это с нынешней ситуацией, потому что все это тоже оккупация территории», — высказалась Ле Пен.
Оккупация тут была при том, что молитвы мусульман у зданий мечетей прямо на улицах Парижа ограничивают передвижения, как в свое время немецкие часовые.
Сразу несколько организаций (Движение против расизма и за дружбу между народами, Союз против исламофобии во Франции) собрались засудить Ле Пен в июне 2013 года, три года спустя (!!!) после инцидента.
Что характерно, несколькими месяцами ранее 22-летний исламист сначала молился прямо в торговом центре, а потом напал на парижского полицейского с ножом. Так что было необходимо найти объект для отвлечения внимания — с противоположной стороны. Им решили сделать Ле Пен.
Противостояние с Макроном
Нынешний президент Франции у Марин Ле Пен не вызывает никаких политических симпатий.
«Господин Макрон — кандидат глобализации, нестабильности, режима жесткой экономии, войны всех против всех. Он — выпестованное чадо французских элит», — набрасывалась глава «Нацфронта» в 2017 году на своего соперника по дебатам, который пытался выдать себя за некоего политика новой формации.
И в чем же она оказалась неправа?..
К следующей президентской гонке, в 2022 году, у Ле Пен были все доказательства ее правоты: миграционный кризис при Макроне усугубился, уровень жизни многих рядовых французов начал падать из-за того, что вся еврозона послушно отказалась от российских ресурсов.
Но Эммануэль Макрон тогда, в 2022-м, еще был главным героем мемов про телефонную дипломатию, самым белым голубем среди западных ястребов. Что и сделало его в глазах избирателя достойным переизбрания.
Теперь, когда от показного пацифизма Макрона не осталось и следа, Ле Пен продолжает крыть своего политического соперника. Так, она осудила решение президента Франции пригласить Владимира Зеленского на юбилей высадки союзников в Нормандии.
Макрон два года эксплуатировал тему Украины, делал это во время президентской кампании и продолжает — до тошноты!
Марин Ле Пен
Все военные авантюры Макрона тоже не остаются без внимания главы теперь уже «Национального объединения». Особенно Ле Пен не принимает маниакальное желание президента Франции угробить на Украине своих же соотечественников.
«Война — худшее, что может произойти со страной, с народом. Я поражаюсь, с какой легкостью Эмманюэль Макрон поднимает тему отправки войск на Украину. Он хочет отправить военных ради собственного эго, личного имиджа. Я же говорю, что мы не должны играть с жизнями наших солдат», — заявила она в эфире телеканала BFMTV
Возможная растратчица
Глядя на то, как «Нацобъединение» откусывает от электората все большие и большие куски, власти Франции решили сдуть пыль времен еще c одного дела против семейства Ле Пен.
В 2023-м прокуратура дала-таки ход делу, которое правоохранители рассматривали с 2004 по 2016 год. Марин Ле Пен, ее отца и еще 25 партийцев обвиняют в растрате госсредств через депутатов партии в Европарламенте на оплату труда других сотрудников «Нацобъединения», чего по закону делать не положено.
Наказание предполагает 10 лет тюремного заключения и штраф в размере максимум миллиона евро или двойную сумму доходов от преступления. Но удобнее всего для Макрона то, что на провинившихся можно наложить дополнительное наказание — лишение права участвовать в выборах на срок до 10 лет.
Мы оспариваем это, кажущееся нам ошибочным, представление о работе оппозиционных депутатов и их помощников, которое носит прежде всего политический характер. Мы представим свои доводы суду по существу.
Марин Ле Пен
Судебное разбирательство, как ожидается, пройдет с 30 сентября по 27 ноября 2024 года. До этого времени, правда, успеют пройти внеочередные выборы в Национальное собрание Франции, куда партия Ле Пен может триумфально ворваться, снеся макроновский «Ренессанс».
Но это, как говорится, уже совсем другая история.