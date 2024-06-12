Принцесса правых Марин Ле Пен. Десять фактов о главном противнике Макрона

Папина дочка

Разговор о Марин Ле Пен, которой сейчас 55 лет и которая в политике уже 38 лет, будет неполным без небольшого рассказа о ее отце. Жан-Мари Ле Пен для одних — легенда французской политики, для других — притча во языцех. Ребенок войны, Жан-Мари Ле Пен в 14 остался без отца, подорвавшегося на немецкой мине, попытался вступить в сопротивление, но не преуспел. Нерастраченную энергию после войны молодой человек направил в политику — почти сразу выбрав для себя национализм.

Фото: Жан-Мари Ле Пен / Global Look Press

К движению пужадистов (основатель Пьер Пужад только к 1942 году перестал поддерживать вишистское правительство и перешел к де Голлю) Жан-Мари Ле Пен присоединился в 50-е. Кстати, политическую карьеру он строил с перерывом на военную службу. Жан-Мари Ле Пен успел побывать в Алжире в 1957 году в составе Первого парашютного полка Иностранного легиона.

Интересно В 1954–1962 годах Франция вела долгую войну с Алжиром, добивавшемся независимости. Алжирский повстанческий Фронт народного освобождения начал нападать на французские войска, затем проводить партизанские и террористические операции. Французские войска (включая парашютистов) отвечали карательными акциями и пытками повстанцев, разделением страны на «квадраты», пропагандой среди местного населения (существовали алжирские добровольцы, лояльные Франции). Считается, что война завершилась поражением ФНО, но победой Алжира, добившегося независимости. В 1954–1962 годах Франция вела долгую войну с Алжиром, добивавшемся независимости. Алжирский повстанческий Фронт народного освобождения начал нападать на французские войска, затем проводить партизанские и террористические операции. Французские войска (включая парашютистов) отвечали карательными акциями и пытками повстанцев, разделением страны на «квадраты», пропагандой среди местного населения (существовали алжирские добровольцы, лояльные Франции). Считается, что война завершилась поражением ФНО, но победой Алжира, добившегося независимости.

К 1972 году Жан-Мари Ле Пен набрался опыта и шишек, чтобы создать собственную партию — «Национальный фронт». Ле Пен — отец еще в прошлом веке зарекомендовал себя как противника евроинтеграции и миграционной политики, стремясь «восстановить границы Франции». На этом пути политик не стеснялся скандальных высказываний. Например, о том, что нацистские газовые камеры были лишь эпизодом во Второй мировой войне. За это его оштрафовали на 1,2 миллиона франков.

Фото: Жан-Мари Ле Пена везут на очередной суд / Global Look Press