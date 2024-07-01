Полиция в Париже применила слезоточивый газ для разгона протестующих

«Известия»: в Париже начались беспорядки после первого тура выборов

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Протестующие в Париже устроили поджоги и забросали полицию фейерверками. Правоохранители применили слезоточивый газ, сообщили «Известия».

Участники митинга, выступившие против итогов первого тура внеочередных выборов в парламент, разбили витрины, устроили локальные поджоги и возвели баррикады из подручных средств. По информации издания, они забросали полицейских фейерверками.

Вооруженные щитами и ружьями с резиновыми пулями правоохранители попытались разогнать участников беспорядков. Они применили слезоточивый газ.

Аналогичные акции протеста устроили в Лионе. Участники протестов разрушили магазин в районе Круа-Рус, повредили отделение банка Societe General и подожгли мусор.

Первый тур выборов в Национальное собрание прошел 30 июня. Коалиция президента Эммануэля Макрона заняла третье место.

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