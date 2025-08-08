Несмотря на кажущуюся слабость, недооценивать Финляндию весьма опасно. С таким предупреждением выступил в своем Telegram-канале военкор Александр Сладков. По его словам, эта страна так и не смирилась со своим положением после окончания Второй мировой войны, поэтому использует любую возможность для нанесения ущерба России.

Финляндия сделала ставку на НАТО В последние годы финские власти резко изменили свою политику в отношении России. Страна активно поддерживает Украину, присоединяется к западным санкциям, сворачивает экономическое сотрудничество с соседом и даже стала членом НАТО. На днях финский лидер Александр Стубб созвонился с американским коллегой Дональдом Трампом. Политики обсудили украинский кризис и ультиматум, который глава Штатов выставил России, требуя договориться с Украиной за 10 дней. «Финляндия поддерживает все усилия, направленные на немедленное прекращение огня. Долгосрочные переговоры должны привести к прочному и справедливому миру», — отметил Стубб. Кроме того, Стубб предложил Трампу помощь в строительстве ледоколов — это должно усилить возможности НАТО в Арктике.

Фото: IMAGO/Antti HÃ�mÃ�lÃ�inen / www.globallookpress.com

Жажда реванша или желчь проигравших Многие считают, что финские ястребы не несут значительной угрозы, однако Сладков не согласен с этим мнением. «Финны бьют хвостом об пол в клетке НАТО. Показывают, как они злятся на Россию. И они не играют, финны реально ждут своего часа, чтобы укусить. Как же быстро из них полилась желчь проигравшей нации, которую отстегали до вздутого зада и теперь она шипит как змея», — подчеркнул журналист в своем Telegram-канале. Целью Запада, продолжил он, всегда было ограбление других стран: это воровство у Сирии, Ливии, Ирака, Афганистана и африканских государств. Теперь главной мишенью НАТО стала Россия, но, в отличие от других, у нее есть мощная армия, боевая закалка, современное оружие и ядерный щит. Вместе с тем, констатировал Сладков, западные лидеры не готовы отказываться от провокаций и авантюр.

Фото: РИА «Новости»

Восемьсот миллиардов проблем В Европе давно начали наращивать военный потенциал для вероятной войны с Россией. Брюссель намерен выделить 800 миллиардов евро на масштабное переоснащение армий и модернизацию оборонных систем. Однако эксперты сомневаются в реалистичности столь амбициозного проекта. Возникает закономерный вопрос: откуда европейские государства планируют получить такое количество вооружений? Большинство стран ЕС категорически отказываются закупать технику у США, делая ставку на развитие собственного оборонпрома. Но для этого необходимы огромные объемы дешевых энергоносителей, а их в Европе хронически не хватает после отказа от российского газа.

Фото: Markus Rauchenberger/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Европейская армия без дорог И это не единственные проблемы НАТО. По словам еврокомиссара по транспорту, европейская инфраструктура — дороги, мосты и железнодорожные сети — совершенно не приспособлены к военным действиям. Если начнется конфликт с Россией, тяжелая техника просто не сможет передвигаться: одни мосты не выдержат веса, другие слишком узкие, а иные существуют только на бумаге. Поэтому к запланированным 800 миллиардам евро добавятся и затраты на инфраструктуру.

Фото: Cpl. Austin Riel/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Бюрократия и рельсовая боль Помимо этого, против НАТО начала играть европейская бюрократия. Для переброски техники через всю Европу потребуется согласование горы документов. В условиях реального конфликта, когда важна каждая минута, такая система может стать фатальной — пока ЕС будет согласовывать формальности, драгоценное время утечет. Также еще одна проблема ждет Финляндию и Швецию как новых членов НАТО — несовместимость железнодорожной колеи с общепринятыми в альянсе стандартами. Так как железные дороги стали ключевым элементом военной логистики, им придется сделать непростой выбор: инвестировать сотни миллиардов евро в реконструкцию путей или столкнуться с огромными задержками в поставках военных грузов в случае конфликта.