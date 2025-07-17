В НАТО пригрозили стереть с лица земли Калининградскую область
Генерал Донахью: у НАТО есть план, как стереть Калининград с лица земли
НАТО располагает планом, который позволит очень быстро стереть Калининградскую область с лица земли. Об этом заявил американский генерал Кристофер Донахью, его слова привел портал Defense News.
Генерал отметил, что регион шириной всего 47 миль (75 километров) окружен войсками альянса со всех сторон.
«Мы разработали способ, который позволит решить эту масштабную проблему», — заявил Донахью.
По его словам, для создания плана применили искусственный интеллект, который позволил подсчитать требуемое количество беспилотников, другой техники и личного состава.
Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал Балтийское море внутренним морем НАТО после вступления в альянс Финляндии и Швеции.