Генерал Донахью: у НАТО есть план, как стереть Калининград с лица земли

НАТО располагает планом, который позволит очень быстро стереть Калининградскую область с лица земли. Об этом заявил американский генерал Кристофер Донахью, его слова привел портал Defense News .

Генерал отметил, что регион шириной всего 47 миль (75 километров) окружен войсками альянса со всех сторон.

«Мы разработали способ, который позволит решить эту масштабную проблему», — заявил Донахью.

По его словам, для создания плана применили искусственный интеллект, который позволил подсчитать требуемое количество беспилотников, другой техники и личного состава.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал Балтийское море внутренним морем НАТО после вступления в альянс Финляндии и Швеции.