Президент Финляндии поговорил с Трампом об Украине и ледоколах

Президент Финляндии Александр Стубб провел телефонные переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом в соцсети X написал сам финский лидер.

Главными темами разговора стали ситуация на Украине, а также сотрудничество двух стран по ледоколам.

Финский президент подчеркнул, что страна обладает всеми необходимыми знаниями и опытом для постройки кораблей по заказу США. Он пообещал, что финские специалисты смогут быстро предоставить надежные ледоколы.

Стубб также напомнил, что обозначенный Трампом срок прекращения огня приближается.

«Финляндия поддерживает все усилия по достижению немедленного прекращения огня», — подчеркнул он.

Ранее президент Владимир Путин усомнился в том, что страна Северной Европы сможет построить атомные ледоколы для американской стороны из-за отсутствия ресурсов и технологий. Он не исключил, что Трампа могут заинтересовать российские корабли.