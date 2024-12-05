Сегодня 03:28 Атомные ледоколы России. Какие суда бороздят льды северных морей Губернатор Мурманской области показал ледокол «Ленин» в новом свете 0 0 0 Фото: Атомный ледокол «Ямал». Rosatom / Global Look Press Путешествия

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Атомный ледокольный флот России отметил свое 65-летие. Он по-прежнему держит пальму первенства — таких больших и быстроходных судов нет ни у кого в мире. А в недалеком будущем появятся атомоходы еще более высокого класса. Читайте подробности в материале 360.ru.

Новый атомоход ушел на испытания Россия отпраздновала 65-летие своего атомного ледокольного флота. Сегодня это семь мощных судов: новейшие универсальные атомные ледоколы «Арктика», «Сибирь», «Урал», а также «Ямал», «50 лет Победы», «Таймыр» и «Вайгач». Незадолго до праздничной даты серийный универсальный атомный ледокол «Якутия» покинул достроечную набережную Балтийского завода и отправился на ходовые испытания в Финский залив. Там будут проверять все ключевые системы и механизмы судна. Ледокол «Якутия» заложили 26 мая 2020 года для госкорпорации «Росатом». Тепловая мощность каждого из его реакторов составляет 175 мегаватт, срок их службы — 40 лет. Судно передадут заказчику до конца этого года.

Атомный ледокол «Ленин» «Ленин» был не только первым советским атомным ледоколом, но и вообще первым в мире судном с ядерной силовой установкой. Его заложили летом 1956 года на ленинградском судостроительном заводе. Более 500 предприятий СССР специально для атомохода создали 76 новых типов механизмов и 150 образцов оборудования. Судовые турбины делали на Кировском заводе, главные турбогенераторы — на Харьковском электромеханическом, гребные электродвигатели пришли с ленинградского завода «Электросила».

Фото: Оборудование на атомном ледоколе «Ленин». Komsomolskaya Pravda / Global Look Press 1/4 Фото: Капитанский мостик на атомном ледоколе «Ленин». Komsomolskaya Pravda / Global Look Press 2/4 Фото: Оборудование для связи на атомном ледоколе «Ленин». Komsomolskaya Pravda / Global Look Press 3/4 Фото: Макет ядерного реактора на атомном ледоколе «Ленин». Komsomolskaya Pravda / Global Look Press 4/4

Пока ледокол строили, с новой машиной успели познакомиться многие зарубежные гости, в том числе и занимавший тогда пост вице-президента США Ричард Никсон. Судно спустили на воду 5 декабря 1957 года. Спустя два года проверок и испытаний его передали Министерству морского флота СССР. За свою карьеру «Ленин» под руководством капитана Бориса Соколова провел за собой более двух тысяч судов, прошел тяжелые льды в Чукотском море, доставил на льдину возле острова Врангеля экспедицию и построил дрейфующую полярную станцию «Северный полюс-10».

Фото: Атомный ледокол «Ленин». Russian Archives / Global Look Press

Команда ледокола установила на кромке многолетних льдов 16 дрейфующих автоматических радиометеостанций, самая северная из них располагалась за 80-й параллелью, так что работать пришлось в условиях полярной ночи. В 1974 году судно наградили орденом Ленина. После 30 лет беспорочной службы атомоход отправили на покой. В 1989 году его вывели из состава флота и поставили на вечную стоянку рядом с морским вокзалом Мурманска. Сегодня атомный ледокол «Ленин» — корабль-музей.

Фото: Атомный ледокол «Ленин» у пирса в Мурманске, 2015 год / Википедия

В этом году ледокол засиял новыми красками, о чем в своем Telegram-канале сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. «В честь 65-го юбилея установлена подсветка по всему корпусу судна. Гордимся его славной историей!», — написал он.

Атомные ледоколы проекта 22220 Современные российские атомные ледоколы проекта 22220 стали частью программы «Основы государственной политики страны в Арктике на период до 2035 года». Главная задача этих судов — обслуживание Северного морского пути и проведение различных экспедиций в Арктику.

Использование переменной осадки позволило атомоходам этого проекта одинаково эффективно работать как на глубокой воде, так и на мелководье в руслах сибирских рек. Эти суда — самые большие и самые мощные ледоколы в мире.

Фото: G&M Therin-Weise / Global Look Press

Ледокол «Арктика» Головным судном флота ледоколов проекта 22220 стал атомоход «Арктика». Его начали строить в 2012 году на верфи «Балтийский завод» и спустили на воду летом 2016 года. В 2020-м, в рамках приемосдаточных испытаний, судно достигло Северного полюса, преодолев льды толщиной до трех метров. Ледокол «Арктика» способен на неограниченное плаванье. Это самый мощный и самый быстрый ледокол в истории мирового кораблестроения. Толстые полярные льды он бороздил со скоростью около трех узлов (пять с половиной километров в час), по чистой воде шел почти в восемь раз быстрее. Срок эксплуатации судна 40 лет.

Фото: Ледокол «Арктика» в доке / Википедия

Всего запланировано строительство пяти атомоходов этого класса. На всех судах предусмотрены удобства для экипажа: бассейн, сауна, кино, тренажерный зал, бар, ресторан, библиотека и волейбольная площадка. Также ледоколы могут нести на себе по два вертолета. Помимо «Арктики» уже сданы «Сибирь» и «Урал», а также выше упомянутый ледокол «Якутия». Последним достраивается «Чукотка» — это судно по плану должны ввести в строй в 2026 году.

Будущие атомоходы России Сегодня уже идет строительство атомного ледокола проекта 10510 класса «Лидер» (ЛК-120Я) — его закладка состоялась 5 июля 2021 года. Это универсальное двухосадочное судно мощностью 120 мегаватт с ядерной силовой установкой. Управлять машиной будет экипаж из 127 человек. «Лидер» в два раза больше, чем его существующие «коллеги». Он сможет преодолеть льды до пяти метров толщиной. По чистой воде он будет двигаться со скоростью 24 узла или 48 километрам в час. Некоторые источники утверждают, что цена одного судна превышает 127 миллиардов рублей. Предполагается, что атомоход достроят к 2030 году. Первый такой ледокол назовут «Россия».

Фото: Макет ледокола класса «Лидер» / Википедия

Путешествия на атомном ледоходе Желающие воочию увидеть в деле отечественные атомные ледоколы могут отправиться в круиз на Северный полюс на атомоходе «50 лет Победы». Его спустили на воду в 2007 году. Это довольно современное и надежное судно, которое полностью обустроено для длительных и комфортных путешествий. Ледокол стартует из Мурманска и побывает на архипелаге Земля Франца Иосифа. Там можно будет рассмотреть колонии полярных птиц, белых медведей и полярных моржей. Гостям обещают четырехразовое питание в ресторане, два бара и магазины, библиотеку, кинозал, бассейн, сауну и площадки для занятий спортом. Цена за все это великолепие чуть меньше трех миллионов рублей в каюте типа «Стандарт», самым дорогим будет «Люкс Арктика» — чуть больше пяти миллионов. Билеты до и из Мурманска в эти суммы не включены, прачечную, бар, питание на берегу и спутниковый телефон (если потребуется) тоже придется оплачивать отдельно.