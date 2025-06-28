Российский дипломат разъяснил МИД Азербайджана ситуацию с задержаниями на Урале

Российского дипломата вызвали в МИД Азербайджана в связи с задержанием подозреваемых в убийствах на Урале. Временный поверенный в делах России Петр Волоковых дал азербайджанской стороне все необходимые разъяснения. Об этом РИА «Новости» сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Она подчеркнула, что ситуация с задержанием находится под контролем правоохранительных органов. Следственные действия продолжаются.

«Данную ситуацию уже прокомментировало следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области», — добавила Захарова.

По ее словам, силовики провели в Екатеринбурге обыски по местам проживания подозреваемых, которые являются гражданами России, выходцами из Азербайджана.

Правоохранители задержали несколько десятков человек на Урале в рамках расследования преступления прошлых лет. Более подробную информацию в СК и МВД не стали разглашать в интересах следствия.