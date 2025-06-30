Силовики пришли с обысками в офис агентства «Sputnik Азербайджан»

В офисе российского информационного агентства «Sputnik Азербайджан» в Баку начались следственные действия. Об этом сообщили источники азербайджанского издания Report и подтвердили в МВД республики.

В пресс-службе ведомства не уточнили, с чем связаны следственные мероприятия, которые начались еще утром. По информации журналистов, силовики находятся в помещении редакции и никого туда не впускают.

Интерес правоохроанителей к деятельности «Sputnik Азербайджан» возрос после решения от 24 февраля 2024 года о ликвидации представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Азербайджане. Тогда в МИД страны заявили, что агентство может аккредитовать на территории республики только одного корреспондента.

Ранее журналист из Азербайджана призвал сжечь российское посольство после рейдов в Екатеринбурге, которые прошли в связи с расследованием уголовного дела. Публицист обвинил власти в бездействии и привел неподтвержденные данные о погибших.