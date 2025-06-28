Массовые задержания азербайджанцев в Екатеринбурге. Что известно?

Правоохранители в Екатеринбурге массово задерживают азербайджанцев — речь идет о нескольких десятках человек. Их везут на Ленина, 17 — по этому адресу находится главк МВД по Свердловской области.

Что известно о задержаниях азербайджанцев в Екатеринбурге

О массовых задержаниях азербайджанцев рассказывают очевидцы.

«Хватают и увозят. Кто-то сам пришел, когда ему позвонили, а кто-то прячется. <… > Куча полицейских из главка, следователи СК», — рассказал местный житель в комментарии E1.RU.

Предварительно, инициатором задержаний мог стать четвертый отдел по расследованию особо важных дел. Оперативным сопровождением занимался убойный отдел главка.

Мероприятия могут быть связаны с преступлением 2001 года — недавно дело подняли из архива и дали ему ход. Журналисты связались с главой организации «Азербайджан-Урал» Шахином Шыхлински, чтобы разобраться в ситуации.

«Мне ничего по этому поводу не известно. Я не задержан. Меня никто не допрашивает», — ответил он.

Происходящее прокомментировал общественник Видади Мустафаев.

«Мы постоянно говорим о том, что интеграция и воспитательная работа азербайджанцами провалена в Свердловской области», — сказал он.