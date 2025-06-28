Массовые задержания азербайджанцев в Екатеринбурге. Что известно?
Правоохранители в Екатеринбурге массово задерживают азербайджанцев — речь идет о нескольких десятках человек. Их везут на Ленина, 17 — по этому адресу находится главк МВД по Свердловской области.
Что известно о задержаниях азербайджанцев в Екатеринбурге
О массовых задержаниях азербайджанцев рассказывают очевидцы.
«Хватают и увозят. Кто-то сам пришел, когда ему позвонили, а кто-то прячется. <… > Куча полицейских из главка, следователи СК», — рассказал местный житель в комментарии E1.RU.
Предварительно, инициатором задержаний мог стать четвертый отдел по расследованию особо важных дел. Оперативным сопровождением занимался убойный отдел главка.
Мероприятия могут быть связаны с преступлением 2001 года — недавно дело подняли из архива и дали ему ход. Журналисты связались с главой организации «Азербайджан-Урал» Шахином Шыхлински, чтобы разобраться в ситуации.
«Мне ничего по этому поводу не известно. Я не задержан. Меня никто не допрашивает», — ответил он.
Происходящее прокомментировал общественник Видади Мустафаев.
«Мы постоянно говорим о том, что интеграция и воспитательная работа азербайджанцами провалена в Свердловской области», — сказал он.
Комментарии СК и МВД
Сотрудники СК России по Свердловской области совместно с ГУ МВД при силовой поддержке СОБР Росгвардии провели комплекс мероприятий в рамках расследования уголовных дел о преступлениях прошлых лет, сообщили в пресс-службах ведомств.
«В ходе мероприятий осуществлены задержания ряда лиц по подозрению в совершении нескольких преступлений, произошедших в прошлые годы на территории Екатеринбурга, также проведены обыски по местам проживания указанных лиц», — заявили правоохранители.
С подозреваемыми проводятся необходимые следственные действия. Подозреваемых проверяют на причастность и к другим преступлениям. СК и МВД не стали более подробно разглашать информацию в интересах расследования.