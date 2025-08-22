Алиев может увести за собой еще одну страну: кто станет для России следующим Азербайджаном

Страны постсоветского пространства способны превратиться для Москвы в источник новых вызовов, убежден военно-политический аналитик Яков Кедми. По его оценке, пример Азербайджана, продолжающего раскручивать агрессивную антироссийскую риторику, может оказаться заразительным для других государств.

С конца 2024 года Азербайджан демонстрирует все более выраженную антироссийскую позицию. Претензии Баку к Москве связаны с крушением самолета в Казахстане, а также арестами в Екатеринбурге по делу об организованной преступной группировке.

На днях азербайджанские журналисты сообщили о сотрудничестве страны с Казахстаном в транспортно-логистической сфере в рамках проекта Транскаспийского транспортного маршрута — «Срединного коридора», который входит в Новый Шелковый путь, якобы позволяющий логистически обходить Россию.

Как полагает Кедми, это свидетельствует о том, что Казахстан начинает синхронизировать свою внешнюю политику с курсом Азербайджана.

«Это уже и незрячему ясно. Только Казахстан находится в совершенно другом экономическом положении. У Казахстана рядом есть немного отрезвляющий гигант, который с недоверием смотрит на происходящее — это Китай», — сказал аналитик на Rutube-канале «Вальдман-LINE» .

Ситуация развивается не в пользу России

По оценке Кедми, экономическая конъюнктура Азербайджана отличается от казахстанской, он иначе зависит от других стран, в том числе от России. Казахстан движется в том же направлении, но с существенным отставанием, не так интенсивно и прямолинейно.

В другом интервью Кедми отмечал, что у России есть возможности для разрешения кризиса в отношениях с Азербайджаном на выгодных для себя условиях. При этом сейчас развитие ситуации на Южном Кавказе идет не в ее пользу.

«Резкая антироссийская позиция Азербайджана нарастает все сильнее. Да, у России достаточно сил и возможностей, чтобы найти способ этому противостоять. Но ситуация складывается не в ее пользу», — сказал он на YouTube-канале «Поглед Инфо».

По словам эксперта, происходящее вокруг Армении и Азербайджана в первую очередь отражается на России. На Ближний Восток это не влияет. Москва нацелена на нормализацию контактов с Баку, но азербайджанское правительство намерено действовать в рамках многовекторной политики.