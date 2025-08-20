Азербайджан отказался от участия в конкурсе «Интервидение» в России

Азербайджан не будет участвовать в международном музыкальном конкурсе «Интервидение», который пройдет в сентябре в России. Об этом сообщило агентство Report .

По его данным, в Баку в качестве причин назвали внутренние обстоятельства и нехватку времени для подготовки.

Ранее директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов заявил, что участие в конкурсе подтвердили 21 страна. Среди них Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Кения, Китай, Колумбия, Куба, Киргизия, Мадагаскар, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан, Эфиопия и ЮАР.

В пресс-службе «Интервидения» уточнили агентству РИА «Новости», что Азербайджан и ОАЭ пока официально не направляли финального решения об участии.

Ранее сообщалось, что жеребьевка участников конкурса пройдет 12 сентября в Национальном центре «Россия».