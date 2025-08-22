Алиев заявил, что Азербайджан готовится к войне, но хочет мира

Алиев: Азербайджан хочет мира, но готовится к войне

Азербайджан хочет мира, но всегда должен быть готов к войне, потому что нельзя узнать, что случится на следующий день. Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.

«Мы не хотим войны. Мы хотим мира. Но мы в любой момент должны быть готовы к войне, потому что ход процессов в мире таков, что невозможно предугадать, что будет завтра», — процитировало его РИА «Новости».

Алиев подчеркнул, что страна не должна вестись на «сладкие речи» и обязана сохранять бдительность. Также глава государства сообщил о наращивании военной мощи Азербайджана, включая поставки современных беспилотников и новых артиллерийских систем.

Алиев заявил о заключении контрактов и приобретении новых боевых самолетов. По его словам, имеющаяся техника полностью модернизирована.

Ранее в Азербайджане пригрозили поставками истребителей МИГ-29 Украине. Так страна намеревалась ответить на удары по объектам SОСAR.