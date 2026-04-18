Нейроскандал шокировал россиян. На «Седую ночь» легла тень: кому достанутся деньги за песню, которую никто не пел

Юра Шатунов умер в 2022-м, Канье Уэст никогда не слышал «Ласкового мая», но «Седая ночь» в его исполнении вдруг оказалась на первом месте в мировом музыкальном чарте. Ижевский блогер сделал это за три минуты — и вот советский шлягер покоряет планету голосом рэпера, а вокруг трека разгорается невероятный скандал с участием наследников Шатунова и беглого продюсера. Кто в этой истории автор, кто жертва и кому достанутся деньги за песню, которую никто никогда не пел?

Кто стоит за Silver Night Автором амбициозного эксперимента стал нейрокреатор под псевдонимом August Septemberov. Он настоящий архитектор цифровых химер, который специализируется на создании англоязычных ИИ-каверов на знаковые советские и российские хиты. Его творческий метод прост: ижевчанин дарит мировым звездам голос, поющий на языке нашей ностальгии. В портфолио турагента уже значатся такие жемчужины, как «Прекрасное далеко», «исполненное» нежным голосом Билли Айлиш, и меланхоличный гимн Мурата Насырова «Я — это ты», который «спела» Лана Дель Рей. Однако только Silver Night стала его билетом в высшую лигу мировых скандалов. Трек возглавил рейтинг Shazam Global Top 200, обогнав реальных исполнителей с многомиллионными бюджетами. Получил ли с этого что-то сам нейроавтор? Как Канье Уэст запел «Седую ночь» Технически воплощение Silver Night выглядит не так уж и просто. August Septemberov применил технологии глубокого обучения, способные анализировать мельчайшие нюансы вокальной текстуры. Это позволило органично вживить тембр Канье Уэста в мелодическую канву «Седой ночи». Нейрокреатор взял оригинальную инструментальную партию, пропитанную синтезаторным духом 80-х, и наложил на нее вокальную модель, обученную на часах записей американского рэпер.

Особый шик проекту придало визуальное сопровождение. August Septemberov использовал кадры с реального концерта Канье Уэста в Лос-Анджелесе, который состоялся в начале апреля. Иллюзия создается полная: зрителю кажется, что Йе, известный своими психическими проблемами, внезапно решил излить душу через советскую классику. В реальность выступления поверили тысячи людей. В какой программе сделали Silver Night Канье Уэста За кулисами этого цифрового театра скрывается сложный софт. Для подобных задач чаще всего используются системы вроде RVC (Retrieval-based Voice Conversion) или Uberduck.ai. Эти инструменты позволяют пользователям «тренировать» модели на специфических периодах творчества артиста. Например, голос Канье в Silver Night напоминает его эпоху Yeezus — провокационную, дерзкую и эмоциональную. Но в беседе с 360.ru August Septemberov упоминал, что сделал как минимум голос в Suno Ai, популярной нейросети, которая способна генерировать музыку и песни по одному промпту. Даже в бесплатном тарифе через нее можно «записывать» по 10 песен в день.

Хитрость продюсера Шатунова Вопрос о том, кому вообще принадлежат права на саму «Седую ночь», — отдельный детектив длиной в три десятилетия. Написал хиты «Ласкового мая» поэт Сергей Кузнецов. Конфликт вокруг прав на песни группы имеет долгую историю. Еще в 1992 году продюсер Разин впервые заявил о существовании договора о передаче ему авторских прав, оригинал которого, по утверждениям юристов, никто никогда не видел. Удивлялся этому «договору» и сам Кузнецов, который еще в 2019 году передал исключительные права на песни Юрию Шатунову. Новый виток борьбы начался после смерти ключевых фигур «Ласкового мая»: Шатунов и Кузнецов умерли в 2022 году. Позднее уже суд установил, что исключительные права на 23 главные песни Юрия Шатунова, включая «Седую ночь», «Белые розы» и «Розовый вечер», официально признаны за его семьей — вдовой Светланой, дочерью Эстеллой и сыном Дэннисом. Разин не сдавался и подал кассационную жалобу, суд ее отклонил, права остались за семьей солиста «Ласкового мая». На деле это означает, что любое коммерческое использование произведений Шатунова, включая выпуск нейрокаверов, требует одобрения правообладателей.

Сам продюсер Разин подался в бега, его объявили в международный розыск. Семья покойного Шатунова оценила ущерб от его махинаций в миллиард рублей. Канье Уэст подаст в суд на Юрия Шатунова? Если с правами на мелодию все ясно, то статус голоса Канье Уэста в Silver Night остается в «серой» зоне. В США действует доктрина «Права на публичность» (Right of Publicity), которая защищает имя, образ и голос человека от коммерческой эксплуатации без согласия. Канье Уэст, который крайне трепетно относится к своему бренду, вполне может инициировать разбирательство. Однако ситуация осложняется тем, что закон об авторском праве США (Copyright Act) традиционно защищает сами произведения, а не тембр голоса. Только последние поправки в законодательство Калифорнии (Civil Code Section 3344) расширяют определение голоса и внешности, включая в них цифровые реплики и дипфейки. Если Йе решит наказать August Septemberov или тех, кто монетизирует Silver Night, у него будут все юридические козыри. Впрочем, основной удар, скорее всего, придется не по автору кавера, а по стриминговым площадкам и дистрибьюторам, которые получают прямой доход от прослушиваний.

Кто получит деньги за Silver Night Главный вопрос любого скандала — кому выгодно? В случае с Silver Night цепочка доходов выглядит запутанно. На стриминговые сервисы трек выложили под именами Tender May и Bad Style. Нейрокреатор из Ижевска монетизировать свое творчество не пытался. Как рассказывал 360.ru August Septemberov, за названиями Tender May и Bad Style стоит Андрей Разин или аффилированные с ним лица. Поэтому и роялти площадки направят им. Андрей Разин, который годами воевал с семьей Шатунова, и в самом деле примерил на себя лавры первооткрывателя нейро-хайпа. В своих соцсетях он заявил, что Silver Night — это плод его трудов. «Как я и обещал 40 лет назад, „Ласковый май“ будет шагать по планете. И вот сегодня я хочу вам сказать, что мы уже звучим по всему миру. Выход новой версии песни „Седая ночь“ на английском языке в исполнении группы Bad Style и Tender May „Silver Night“ полюбил весь мир», — уверил Разин. Однако эта версия спорна. «Они просто скачали трек и выдали за свой. В авторах даже не указали, не говоря тем более о деньгах», — объяснял August Septemberov. Кроме того, права на оригинальную «Седую ночь» принадлежат семье Шатунова, поэтому любой доход от адаптации может стать предметом споров и исков. Юридически ситуация взрывоопасна: наследники могут требовать компенсации, а стриминги — заморозить выплаты до выяснения. Пока же деньги текут к тому, кто первым нажал кнопку «опубликовать».

Что грозит автору Silver Night Как объяснил 360.ru юрист по авторским правам Виктор Осипов, в ситуации с Silver Night сколько объектов интеллектуальной собственности, столько и правообладателей.

Есть авторское право на музыку, на текст. Вероятно, есть и автор аранжировки. И исполнитель, чье изображение и чей голос был использован. Целый пакет прав. И у каждого правообладателя нужно было спрашивать разрешение. Для того, чтобы сделать такой ролик — и тем более для того, чтобы использовать его в интернете. Виктор Осипов

Однако никто никого ни о чем не спрашивал. Поэтому, как пояснил юрист, правообладатели могут попытаться решить этот вопрос в досудебном порядке, или обратиться в суд. Если видеоролик принес кому-то доход, то для правообладателя это уже — упущенная выгода. Ее можно взыскать. Кроме того, проблемы могут возникнуть и у любого человека, который захочет при помощи нейросети перепеть голосом звезды какую-то песню, или использовать образ артиста. «Российский закон рассматривает такие вещи как нарушение личных неимущественных прав. Тот, кто решил использовать ваш голос, вторгается в эту зону. Если кто-то создает видеоролик и использует чужое произведение, компенсация взыскивается в судебном порядке. Есть несколько видов взыскания такой компенсации. С 1 января размер компенсаций увеличен в России до 10 миллионов рублей», — добавил Виктор Осипов Срок охраны авторских прав в России ограничен — 70 лет после смерти артиста. Но личные неимущественные права, такие как голос, или изображение, они охраняются бессрочно. Наследники артиста вправе защитить своего наследодателя.

В суд на нейросеть Если кто-то загрузил на стриминговый сервис видео, или аудио с вашими данными, вы можете обратиться к руководству этого сервиса. «Сообщаете о том, что вы являетесь правообладателем. Там есть система рассмотрения споров. Потом сервис заблокирует трек, или видео. И по определенным меткам произведение будет блокироваться, где бы оно не появилось», — пояснил собеседник 360.ru. В последние годы юристы спорят и о том, появляется ли у искусственного интеллекта авторское право. «Случай с Silver Night показывает, что кроме права в таком варианте появляются еще и обязанности — соблюдать права других лиц. Если мы говорим: кто здесь виноват? Мы же не можем компьютер наказать. Получается, что виновник тот, кто сделал нейросетью произведение с использованием чужих материалов. Следующий виновник — тот, кто залил это на стриминговый сервис», — рассказал Виктор Осипов.

Россияне подсели на ИИ? Silver Night — предвестник новой эры. Как рассказал «Ведомостям» главный редактор «VK Музыки» Сергей Мудрик, ситуация в индустрии меняется с тектонической силой: около 20% всех новых треков на музыкальных площадках сегодня созданы с помощью ИИ. Мы наблюдаем рождение «синтетического шоу-бизнеса», где у артистов нет ни реального голоса, ни человеческого лица. Скандал вокруг «Седой ночи» и Канье Уэста обнажил главную проблему будущего: старые законы об авторском праве не были рассчитаны на мир, где голос можно украсть, а мелодию — бесконечно клонировать. Пока юристы и наследники бьются за прошлые заслуги, алгоритмы уже пишут музыку завтрашнего дня, в которой грань между правдой и кодом стерта окончательно.