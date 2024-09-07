Сегодня 12:30 «Веселие Руси есть пити». Про зумеров, пьянство и утрату культурных традиций Публицист Белов: население утратило культуру употребления алкоголя 0 0 0 Фото: Unsplash Эксклюзив

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«Веселие Руси есть пити», — так, согласно летописи, ответствовал князь Владимир представителям мусульманского духовенства, склонявшим его перейти в ислам, по канонам которого алкоголь — это «харам», то есть под запретом. С тех пор утекло довольно много воды, и не только воды, и в наше время у современного поколения появились другие способы веселиться, без дополнительных стимуляторов.

Как пишет британская The Guardian, нынешние миллениалы и зумеры, то есть люди, родившиеся уже в XXI веке, почти не пьют. А чуть меньше половины (45%) англичан младше 21 года вообще никогда не пробовали алкоголь. Говорят, мол, вино (в широком смысле) — это старомодно, нездорово или вообще так себе. «За алкоголем наконец-то закрепилась та репутация, которую он заслуживает», — так про свое отношение к алкоголю пишут молодые люди в TikTok и Reddit. Представителей винодельческой промышленности такие заявления тревожат — они утверждают, что поколение Z и миллениалы теряют интерес к напитку, что может иметь катастрофические последствия для отрасли. Согласно прогнозам аналитиков, употребление вина в грядущее десятилетие упадет на 20%, главную роль в этом сдвиге будут играть привычки более молодых поколений, так как поддерживавшие отрасль бэби-бумеры уходят на пенсию, говорится в публикации.

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У меня нет статистических данных на эту тему по России, но, думаю, в общих чертах цифры будут те же. Наши социологи также отмечали значительное снижение уровня употребления алкогольных напитков, особенно крепких. Причем в эту статистику попадают не только те самые зумеры, но и люди моего поколения, которые довольно массово начали отказываться от алкоголя вообще — здоровый образ жизни и все такое, ну, вы понимаете. Что ж, в целом эту тенденцию можно только приветствовать. Долгие годы у нас пьянство и алкоголизм считались бичом общества, избавиться от которого не помогали ни сухой закон, ни вырубка виноградников (кстати, решение на грани полного идиотизма), ни активная пропаганда трезвости. Как сейчас помню эти уморительные комсомольские безалкогольные свадьбы.

А что если я вам скажу, что на самом деле у отказа нынешнего поколения от алкоголя и довольно распространенного алкоголизма их предшественников — одна и та же причина, а именно: утрата культуры употребления алкогольных напитков и культуры застолья как такового?

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Мы просто не умеем и не знаем, как, с чем, а главное, в каких количествах правильно пить те или иные алкогольные напитки без вреда для здоровья. Увы, это так. У большинства знания о гастрономических традициях, связанных с алкоголем, заканчиваются на уровне белое вино — к рыбе, красное — к мясу. Кто из вас знает, что употребление шампанского с икрой (как нам часто любят показывать в фильмах про «красивую жизнь») — это моветон? А хороший коньяк лимоном закусывают только «недобитые большевиками помещики». Кто вообще в курсе, что нужно не закусывать водку, а скорее запивать ею специально подобранную к ней закуску, что в итоге приведет к правильному усваиванию организмом и того и другого?

Долгие годы, борясь с пьянством, мы фактически боролись с культурой пития и в итоге практически ее утратили, пьянство же при этом победить не удавалось.

Фото: Pxhere

В результате неудачный опыт отцов стал вызывать отторжение у детей, и они, не знающие, как правильно, решили отказаться от алкоголя вовсе. Повторюсь, в нынешних условиях, наверное, это можно и нужно только приветствовать. И как ответственный гражданин нашей страны я этому рад. Но как человеку, окончившему когда-то исторический факультет, мне все-таки немного грустно, ибо винокурение и последующее употребление «зелена вина» были неотъемлемой частью нашей истории и наших культурных традиций, которые, положа руку на сердце, очень больно терять.