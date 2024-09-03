Врач Сикорский посоветовал не употреблять жирную и тяжелую пищу вместе с алкоголем

Врач-эндокринолог Олег Сикорский в беседе с изданием Lenta.ru рассказал, что жирная и тяжелая пища усиливает вред от алкогольных напитков, провоцируя заболевания органов ЖКТ.

По словам медика, тяжелые продукты лучше не использовать в качестве закуски во время застолья.

«Из-за употребления этилового спирта под ударом оказывается большая часть организма, включая нервную систему, сердце, печень, иммунитет, почки», — процитировал kp.ru Сикорского.

Врач также отметил, что разбавление водки соком не делает напиток полезнее, поскольку вред от этилового спирта все равно остается.

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