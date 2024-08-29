Гастроэнтеролог Васильева: алкоголь и трансжиры негативнее всего действуют на поджелудочную железу

Врач-гастроэнтеролог, гепатолог «СМ-Клиники» Наталья Васильева в беседе с изданием Life рассказала о продуктах, которые негативно влияют на поджелудочную железу.

Так, наиболее пагубное воздействие на орган оказывают алкоголь и трансжиры. Например, алкогольные напитки вызывают спазм протоков поджелудочной железы. Как пояснила медик, это приводит к нарушению оттока ее секрета и развитию воспаления.

Трансжиры требуют выделения большого количества пищеварительных ферментов, что приводит к усиленной их выработке и развитию воспаления. Врач призвала ограничить потребление таких продуктов как мороженое, чипсы, масло для фритюра, маргарин.