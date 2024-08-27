Врач Чехонина: у северных народов России присутствует ген, который расщепляет алкоголь

У части россиян, которые проживают в северных регионах страны, есть ген, который расщепляет алкоголь. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала кандидат медицинских наук, диетолог Юлия Чехонина.

За счет мутации этого гена люди, проживающие на севере, быстрее пьянеют, и, следовательно, поражение различных органов у них более выражено.

«У них такой вариант гена, мутация этого гена, что при расщеплении алкоголя быстрее образуется продукт метаболизма алкоголя — ацетальдегид, который обладает прямым токсическим воздействием на клетки», — пояснила Чехонина.

Диетолог отметила, что среди других народов также встречается вариация этого гена, но такое происходит у одного из 10 человек.

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