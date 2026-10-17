В Москве прошла церемония вручения Международной премии «Евразия»

В Москве состоялась церемония вручения Международной премии «Евразия» — ею награждают за вклад в популяризацию русского языка, сохранение исторической памяти, развитие культуры, образования и добровольчества. На мероприятие в Национальный центр «Россия» приехали более тысячи человек, в том числе финалисты, эксперты, общественные деятели и почетные гости.

«Нашей целью было отметить людей и организации, которые помогают знакомить зарубежную аудиторию с российской историей, культурой, языком, поддерживать традиционные духовно-нравственные ценности», — подчеркнул он.

Всего на конкурс в этом году поступило более 5,5 тысячи заявок от участников из 73 стран.

«Премия совершенствуется, как, собственно, и совершенствуется сама „Евразия“. Количество участников говорит само за себя. Это значит, растет количество единомышленников, тех, кто разделяет видение нашего настоящего и будущего. И эта общность не ограничивается географией стран», — рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он обратил внимание на рост числа заявок и добавил, что количество участников говорит само за себя.