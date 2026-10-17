В Москве прошла церемония вручения Международной премии «Евразия»
В Москве состоялась церемония вручения Международной премии «Евразия» — ею награждают за вклад в популяризацию русского языка, сохранение исторической памяти, развитие культуры, образования и добровольчества. На мероприятие в Национальный центр «Россия» приехали более тысячи человек, в том числе финалисты, эксперты, общественные деятели и почетные гости.
Глава Россотрудничества Игорь Чайка назвал церемонию знаковым событием.
«Нашей целью было отметить людей и организации, которые помогают знакомить зарубежную аудиторию с российской историей, культурой, языком, поддерживать традиционные духовно-нравственные ценности», — подчеркнул он.
Всего на конкурс в этом году поступило более 5,5 тысячи заявок от участников из 73 стран.
«Премия совершенствуется, как, собственно, и совершенствуется сама „Евразия“. Количество участников говорит само за себя. Это значит, растет количество единомышленников, тех, кто разделяет видение нашего настоящего и будущего. И эта общность не ограничивается географией стран», — рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он обратил внимание на рост числа заявок и добавил, что количество участников говорит само за себя.
Премия проводится второй год подряд и объединяет людей, создающих проекты для сохранения культурного наследия, традиционных ценностей и укрепления связей между странами. Награды вручили в десяти номинациях.
Победителями в этом году стали представители России, Кыргызстана, Узбекистана, Уганды, Сербии и других государств.
Председатель попечительского совета АНО «Евразия» Петр Фрадков отметил, что в конкурсе участвовало много интересных проектов в очень разных сферах — от спорта до социальной тематики.
«Сто финалистов. Я всех вас поздравляю — всех тех, кто находится в этом зале. Потому что вы неравнодушные. И мы вместе будем двигаться к нашим базовым целям и задачам», — заявил он.
Призовой фонд премии составил 17 миллионов рублей. Победители получат не только деньги, но и помощь с развитием проектов. Премию учредило АНО «Евразия» в партнерстве с Россотрудничеством.