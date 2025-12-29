Новогодний хит или кринж из прошлого? Почему россияне разлюбили «Иронию судьбы»

Для миллионов россиян просмотр «Иронии судьбы, или С легким паром!» 31 декабря — такой же неотъемлемый ритуал, как бой курантов и оливье. Картина Эльдара Рязанова, вышедшая полвека назад, стала частью культурного кода страны. Однако сегодня все чаще звучат голоса молодых зрителей, которые называют фильм устаревшим кринжем. Почему культовая комедия вызывает такое отторжение у зумеров?

Реалии прошлого против логики настоящего Большинство претензий молодежи связано с непониманием советских реалий, которые сегодня кажутся абсурдными. Как Лукашина посадили в самолет без паспорта? Для поколения, привыкшего к биометрическому контролю в аэропортах, сцена с посадкой пьяного Жени вместо друга выглядит фантастикой. Однако в СССР до середины 1970-х билеты на самолет действительно были неименными, а паспортный контроль отсутствовал. Таким образом, «Ирония судьбы» запечатлела уходящий период, когда подобные случае технически еще были возможны.

Фото: Мосфильм

Как ключ от московской квартиры подошел к ленинградской? Для зумеров, выросших в мире умных замков и домофонов, это чистая магия. Но на самом деле художественного преувеличения не было: в СССР массовая застройка типовыми домами привела к тотальной унификации. Квартиры действительно зачастую были одинаковыми, а замки не отличались высоким качеством и уникальностью. Как и герои фильма, многие жители страны сталкивались с тем, что их ключ может открыть дверь соседа. Почему Надя не вызвала милицию? Поведение главной героини зумеры, с детства знающие номер 112, окрестили безрассудным. Однако, как рассуждают в Сети заставшие советский период зрители, вызвать в новогоднюю ночь в СССР милицию по столь «незначительному» поводу было практически невозможно — все силы занимались обеспечением порядка на улицах. Выходит, что Надя действовала рационально по меркам своего времени.

Фото: Мосфильм

Психология героев: токсичность или романтика? Самые жаркие споры разгораются вокруг отношений персонажей. Зумеры, воспитанные на идеях здоровых границ и осознанности, видят в сюжете сплошные красные флаги. «Почему умная Надя променяла Ипполита на пьяного Лукашина?» — задается вопросом молодая публика. Для современного зрителя Ипполит — идеальный кандидат: обеспеченный, интеллигентный, дарит французские духи. Женя же предстает слабым рефлексирующим алкоголиком. Однако защитники фильма нашли объяснение Надиному выбору. По их мнению, Ипполит — классический душнила. Его правильность была показной, а поступки лишены искренних порывов. А Женя вдруг принес в ее жизнь эмоции. Живое общение и способность чувствовать в Советском Союзе ценились выше материальных благ, поэтому песня Лукашина оказалась важнее духов. Кроме того, Женя сразу бросился мыть посуду — жест, который в эпоху гендерных стереотипов говорил о многом.

Фото: Мосфильм

Романтизация алкоголизма или уместная сатира? Не меньше обсуждений вызывает и тематика злоупотребления спиртным, которой пронизан фильм. Многие зумеры увидели в этом романтизацию алкоголизма. И правда, сюжет строится вокруг новогодней пьянки, а главный герой совершает все ключевые действия в состоянии подпития. Но для советской публики это была скорее легкая сатира на традицию банных застолий, нежели пропаганда. Не просто фильм, а машина времени Для старших поколений «Ирония судьбы» — не просто комедия, а портал в прошлое. Фильм вызывает теплые воспоминания о «том самом» Новом году, советском быте и ощущении общности. Это ностальгический ритуал, связывающий их с молодостью. Зумеры же смотрят на картину без эмоциональной привязки. Впрочем, далеко не все они критикуют ленту. Некоторые относятся к ней с искренней симпатией, о чем открыто пишут на просторах Сети. «Фильм ассоциируется с уютной предновогодней суетой из детства, Рязанова как режиссера люблю. Не хочу смотреть „Гарри Поттера“, хочу смотреть „Иронию судьбы“».

«Кино грустное только для тех, кто не встретил свою настоящую половину. Ведь Надя, как большинство, жила с хорошим и удобным, но нелюбимым. А затем пришла любовь».

«Может, фильм и надоел, но смотреть никто не заставляет. Проще нажать кнопку пульта, чем бесконечно критиковать».