Новогодний хит или кринж из прошлого? Почему россияне разлюбили «Иронию судьбы»
Для миллионов россиян просмотр «Иронии судьбы, или С легким паром!» 31 декабря — такой же неотъемлемый ритуал, как бой курантов и оливье. Картина Эльдара Рязанова, вышедшая полвека назад, стала частью культурного кода страны. Однако сегодня все чаще звучат голоса молодых зрителей, которые называют фильм устаревшим кринжем. Почему культовая комедия вызывает такое отторжение у зумеров?
Реалии прошлого против логики настоящего
Большинство претензий молодежи связано с непониманием советских реалий, которые сегодня кажутся абсурдными.
Как Лукашина посадили в самолет без паспорта?
Для поколения, привыкшего к биометрическому контролю в аэропортах, сцена с посадкой пьяного Жени вместо друга выглядит фантастикой. Однако в СССР до середины 1970-х билеты на самолет действительно были неименными, а паспортный контроль отсутствовал. Таким образом, «Ирония судьбы» запечатлела уходящий период, когда подобные случае технически еще были возможны.
Как ключ от московской квартиры подошел к ленинградской?
Для зумеров, выросших в мире умных замков и домофонов, это чистая магия. Но на самом деле художественного преувеличения не было: в СССР массовая застройка типовыми домами привела к тотальной унификации. Квартиры действительно зачастую были одинаковыми, а замки не отличались высоким качеством и уникальностью. Как и герои фильма, многие жители страны сталкивались с тем, что их ключ может открыть дверь соседа.
Почему Надя не вызвала милицию?
Поведение главной героини зумеры, с детства знающие номер 112, окрестили безрассудным. Однако, как рассуждают в Сети заставшие советский период зрители, вызвать в новогоднюю ночь в СССР милицию по столь «незначительному» поводу было практически невозможно — все силы занимались обеспечением порядка на улицах.
Выходит, что Надя действовала рационально по меркам своего времени.
Психология героев: токсичность или романтика?
Самые жаркие споры разгораются вокруг отношений персонажей. Зумеры, воспитанные на идеях здоровых границ и осознанности, видят в сюжете сплошные красные флаги.
«Почему умная Надя променяла Ипполита на пьяного Лукашина?» — задается вопросом молодая публика.
Для современного зрителя Ипполит — идеальный кандидат: обеспеченный, интеллигентный, дарит французские духи. Женя же предстает слабым рефлексирующим алкоголиком.
Однако защитники фильма нашли объяснение Надиному выбору. По их мнению, Ипполит — классический душнила. Его правильность была показной, а поступки лишены искренних порывов.
А Женя вдруг принес в ее жизнь эмоции. Живое общение и способность чувствовать в Советском Союзе ценились выше материальных благ, поэтому песня Лукашина оказалась важнее духов.
Кроме того, Женя сразу бросился мыть посуду — жест, который в эпоху гендерных стереотипов говорил о многом.
Романтизация алкоголизма или уместная сатира?
Не меньше обсуждений вызывает и тематика злоупотребления спиртным, которой пронизан фильм. Многие зумеры увидели в этом романтизацию алкоголизма.
И правда, сюжет строится вокруг новогодней пьянки, а главный герой совершает все ключевые действия в состоянии подпития. Но для советской публики это была скорее легкая сатира на традицию банных застолий, нежели пропаганда.
Не просто фильм, а машина времени
Для старших поколений «Ирония судьбы» — не просто комедия, а портал в прошлое. Фильм вызывает теплые воспоминания о «том самом» Новом году, советском быте и ощущении общности. Это ностальгический ритуал, связывающий их с молодостью.
Зумеры же смотрят на картину без эмоциональной привязки. Впрочем, далеко не все они критикуют ленту. Некоторые относятся к ней с искренней симпатией, о чем открыто пишут на просторах Сети.
- «Фильм ассоциируется с уютной предновогодней суетой из детства, Рязанова как режиссера люблю. Не хочу смотреть „Гарри Поттера“, хочу смотреть „Иронию судьбы“».
- «Кино грустное только для тех, кто не встретил свою настоящую половину. Ведь Надя, как большинство, жила с хорошим и удобным, но нелюбимым. А затем пришла любовь».
- «Может, фильм и надоел, но смотреть никто не заставляет. Проще нажать кнопку пульта, чем бесконечно критиковать».