К 50-летию «Иронии судьбы». Турмаршруты по местам, связанным с Рязановым, запустят в Самарской области

Турмаршруты по местам, связанным с Рязановым, запустят в Самарской области

В Самарской области в 2026 году планируют запустить туристические маршруты, связанные с жизнью и творчеством режиссера Эльдара Рязанова и его фильмами. Интерес к таким поездкам приурочен к 50-летию выхода картины «Ирония судьбы, или с легким паром!», премьера которой состоялась 1 января 1976 года, сообщили в Российском союзе туриндустрии.

Туристические программы предполагают посещение Самары, Тольятти и Сызрани, а также объектов, связанных с биографией Рязанова. В маршруты включены экскурсии, музеи и природные достопримечательности региона. Часть программ будет ориентирована на новогодние каникулы.

При этом представители турбизнеса региона отмечают сдержанный спрос на поездки по Самарской области в декабре прошлого года. По их словам, на динамику продаж повлияли рост транспортных расходов и ограниченная доступность железнодорожных билетов перед праздниками. В результате некоторые компании в этом сезоне отказались от сборных туров, сосредоточившись на работе с организованными группами.

По оценкам туроператоров, основной аудиторией подобных маршрутов остаются туристы старше 50 лет, однако в последние годы увеличилось число более молодых путешественников, в том числе мужчин, посещающих регион индивидуально.

