Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» и компания «Медиалогия» составили рейтинг популярных фраз из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». Исследование проводилось в преддверии 50-летия культовой картины, сообщила « Москва 24 ».

Самой популярной стала реплика «Какая гадость эта ваша заливная рыба!», которую использовали в соцсетях 16,5 тысячи раз. На втором месте — «Ой, тепленькая пошла!» с результатом в девять тысяч сообщений. Эти слова в фильме говорил Ипполит, роль которого исполнил Юрий Яковлев.

Всего в рейтинг вошли пять цитат героя Яковлева. Например, «Господи, как скучно мы живем! В нас пропал дух авантюризма!» (более двух тысяч упоминаний) и «Ну не мелочись, Наденька!» (700 упоминаний).