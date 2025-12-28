Сегодня 04:09 Ирония судьбы, или кошмар Барбары Брыльской. В России ей поклонялись миллионы: почему она прокляла нас? 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Шоу-бизнес

Мы по привычке включаем «Иронию судьбы», а Надя, уже старенькая пани с ядовитым языком называет россиян «нищими» из своего варшавского захолустья. Барбара Брыльска, главная красавица СССР, превратилась в настоящий призрак со сломанной спиной и болью в сердцем. Что едва не заставило пани прыгнуть в гроб и как с шокирующей точностью сбылось проклятие гадалки Барбары Брыльской?

Биография Барбары Брыльской. Под знаком войны Барбара Брыльска ворвалась в этот мир под грохот канонад — она родилась 5 июня 1941 года в польской деревушке Скотники. Судьба с самого начала играла с ней в прятки: мать актрисы даже подделала дату рождения в документах, чтобы не платить налог немцам, так что Барбара официально «помолодела» на неделю еще в колыбели. Она росла в простой рабочей семье, где каждый кусок хлеба доставался потом. Маленькая Барбара была тихим домашним ребенком, чьим единственным убежищем было рисование. В восьмом классе в ее лицей нагрянула съемочная группа фильма «Калоши счастья», и 15-летняя школьница получила свой первый эпизод. Эти три дня на площадке стали для нее прорывом. Она бросилась в театральные кружки, штурмовала Лодзинскую театральную школу и, наконец, в 1967 году получила диплом Варшавской высшей школы театра и кино. Красота стала ее пропуском в мир, где она не собиралась быть просто статисткой.

Фото: РИА «Новости»

Откровенные сцены Барбары Брыльской Ее взлет был подобен вспышке магния. В 1966 году она сыграла жрицу Каму в эпическом «Фараоне», заставив мужчин всей Восточной Европы затаить дыхание. Брыльска в роли наложницы Рамсеса дала себе волю, фильм был наполнен весьма откровенными сценами. Брыльска транслировала здесь недосягаемую энергию, которая позже расцветет в скандальной «Анатомии любви». Уже этот фильм стал для нее билетом в высшую лигу и одновременно клеймом. В Польше зрители штурмовали кинотеатры, чтобы увидеть свою любимицу обнаженной. Сама актриса на съемках вела себя как истинная эстетка: она заставила партнера надеть колготки под одеяло, чтобы избежать лишних прикосновений, и брезгливо морщилась от необходимости имитировать страсть.

Когда на съемках «Анатомии любви» объявили, что предстоит сцена, где я в роли Евы и мой партнер в роли Адама должны предстать перед камерой совершенно голыми, — ужасу, охватившему меня, не было предела. Барбара Брыльска

Фото: РИА «Новости»

Не хотела целовать. Роль Брыльска в «Иронии судьбы» В числе восхищенных зрителей скандальной «анатомии» оказался и Рязанов. Он тут же пригласил артистку на пробы главной героини «Иронии судьбы». Это была невероятная удача — польку утвердили на роль Нади Шевелевой, несмотря на первоначальные сомнения худсовета («Неужели у нас своих красивых женщин нет?», ворчали чиновники). Рязанов отстоял кандидатуру Брыльской, ведь он искал героиню, в которую зритель поверит с первого взгляда и бесповоротно влюбится. Полячка, с ее утонченной красотой и грустной улыбкой идеально подошла на роль учительницы. На съемках артистка вела себя королевой. Ходили слухи, что она любила выпить водки перед сложной сценой, она не лезла за словом в карман и постоянно спорила с самим Рязановым. Проблемы возникли и с Юрием Яковлевым — не понравился. Целовать актера в кадре она отказывалась наотрез. «Яковлев все равно норовил впиться в мои губы, а я упиралась и его отталкивала. <…> Настойчивость Яковлева мне не нравилась. И как мужчина он меня не вдохновлял», — вспоминала актриса.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Скандал с Аллой Пугачевой Надю Шевелеву на экране создавали сразу три женщины. Лицо и пластика — Барбара Брыльска, голос — советская актриса Валентина Талызина, а все песни за героиню исполняла певица Алла Пугачева, которая тоже считала себя королевой. Естественно, без ссор не обошлось. Валентина Талызина до конца жизни не могла простить Брыльской успеха. «Говорю за Брыльску я, поет — Пугачева, почему премия у нее?» — негодовала актриса. С Аллой Пугачевой отношения тоже не заладились. Та как-то опоздала на прием и Брыльска заявила: «Короли всегда приезжают первыми». Примадонна жутко обиделась. Опоздала она потому, что озвучивала роль Брыльской в «Иронии судьбы». Сам фильм стал культовым только в СССР. Брыльска позднее жаловалась, что годами не могла найти работу в родной Польше и вынужденно снималась в других странах.

Фото: РИА «Новости»

Изменщик-гинеколог. Личная жизнь Барбары Брыльской Первым мужем стал математик Ян Боровец, который влюбился в 17-летнюю Барбару в поезде, но этот брак быстро наскучил актрисе. Вторым стал актер Ежи Зельник — их пара была ослепительно красивой, но Ежи оказался неисправимым бабником, и союз распался через год. Главной страстью в жизни Брыльской стал югославский актер Слободан Дмитриевич. Ради него она была готова бросить все, но столкнулась с железной волей его матери. Пожилая женщина прятала письма артистки, внушала сыну, что «ветреная полька» его забыла, и в итоге нашла ему «достойную» невесту. Актриса впала в глубочайшую депрессию, из которой ее вызволил будущий муж, врач-гинеколог Людвиг Космаль. В браке с ним актриса прожила долгие 18 лет и родила двоих детей. Впрочем, семейная идиллия оказалась обманчивой. Людвиг Космаль, хоть и был хорошим врачом, идеальным мужчиной не стал. Он пользовался успехом у женщин и отвечал им взаимностью.

Фото: РИА «Новости»

Лицемер жаловался друзьям, что ненавидит свою жену, поскольку «всех женщин, с которыми я ей изменил, я сравниваю с ней, и она все время выигрывает». В итоге Брыльска решилась на развод. Она выгнала мужа из дома, не желая больше мириться с унижением.

В месяц он зарабатывал столько, сколько я за один день. Кроме того, он пил и пьет до сих пор. Барбара Брыльска

Как гадалка прокляла Барбару Брыльску Актриса очень боялась потерять ребенка, когда вновь забеременела от Космаля. Настолько, что обратилась к гадалке. Та раскинула карты и предостерегла: не называй дочь своим имением. Мол, одна из них точно умрет. Брыльска поверила, а вот Космаль только посмеялся. Он настоял на том, чтобы дочь получила имя матери. Дочка, названная в честь матери Барбарой (ласково Бася), была гордостью и радостью семьи. Девочка унаследовала красоту матери: росла талантливой, пробовала себя в кино и модельном бизнесе, ее ждало блестящее будущее. Все оборвалось в один миг. Юная Бася вместе со своим бойфрендом попала в аварию, молодой человек не справился с управлением. Удар был такой силы, что девушка погибла еще до приезда скорой помощи. «Он мне рассказал, как бегал вокруг машины и кричал: „Бася, не умирай!“ <…> Потеря дочери перечеркнула мою жизнь», — признавалась позднее Барбара Брыльска.

Фото: РИА «Новости»

Никто не знал этого о Барбаре Брыльской Трагедия подкосила актрису. Она пила, подсела на таблетки. Близкие зорко следили, чтобы актриса не осталась одна надолго. «Мне было стыдно, что я живу, а дочь нет», — говорила артистка. В мемуарах Брыльска признавалась, что задумывалась о самоубийстве. Остановить ее смог маленький сын: он не отходил от матери и буквально вытянул актрису из бездны. Со временем Брыльска выбралась из острого состояния. Но мысли о смерти посещали ее и позднее. В 2018 году, потеряв в один год свою 99-летнюю маму и бывшего мужа Людвига Космаля, актриса вновь впала в отчаяние. Она говорила журналистам, что больше не хочет жить.

Фото: РИА «Новости»

Что сказала Барбара Брыльска об СВО После начала СВО полячка некоторое время хранила молчание. После истории с увольнением легендарной актрисы Лии Ахеджаковой из театра «Современник», Брыльска не сдержала эмоций. «Конечно, ей нужно уезжать. Они не дадут ей жизни, эти коммунисты, проклятые Богом люди. Ей нужно бороться, как мы!» — заявила актриса. Фраза про «проклятых Богом» многие в России восприняли как оскорбление всей страны. На Барбару Брыльску обрушился шквал негатива. В ответ на волну критики Барбара Брыльска дала еще более жесткое интервью, где раскритиковала жизнь в современной России. «Простые люди в России страдают от тех, кто не может поделить власть, кто дрожит за свои деньги. Русские должны понять, что жить в [так плохо, как они живут] нельзя!» — пояснила актриса. Она привела пример, что ездила когда-то в российскую глубинку — назвала города Омск, Новосибирск — и была поражена бедностью: «Мы прилетаем, и мне страшно выйти из самолета. Там везде нищета, там невозможно жить».

Фото: РИА «Новости»

Сколько осталось жить Барбаре Брыльской В 2021 году актрису настигла серьезная травма — перелом позвоночника. Брыльска оказалась прикована к постели. «Вы понимаете, что это такое? Реабилитация очень долгая. Я сейчас не в форме — ни физически, ни душевно», — говорила она журналистам с горечью. Несколько месяцев Брыльска проходила лечение и восстановление. Травма оказалась настолько тяжелой, что актриса на время почти пропала из поля зрения. К тому же незадолго до этого вокруг ее имени гуляли слухи о якобы обнаруженном у нее раке. Перелом вкупе с общим состоянием здоровья фактически поставил крест на ее публичных появлениях. Последний раз актриса выходила в свет до пандемии, с российскими журналистами общаться она и вовсе отказывается.