Режиссер Мирошниченко рассказал, как изменились герои «Рожденных в СССР»

Исторические события и перемены в России заметно повлияли на судьбы участников документального проекта «Рожденные в СССР». Об этом режиссер Сергей Мирошниченко рассказал в интервью ИС «Вести» , приуроченном к 35-летию цикла.

Героями стали люди, родившиеся в 1982 году в разных республиках СССР. Каждые семь лет съемочная группа возвращается к ним, чтобы показать, как меняется их жизнь.

«Мы особая страна. И у нас особые повороты в истории страны. Мы многое резко можем поменять. И это, конечно, сказывается на людях», — отметил Мирошниченко.

По словам режиссера, авторы специально выбирали непохожих друг на друга участников, чтобы показать разные стороны жизни советского общества. Даже переехавшие за границу герои продолжили сниматься в проекте.

За 35 лет фильмы цикла показали более чем в 50 странах. Проект получил российские и международные награды, включая «Золотого орла», «Грирсон» и «Эмми».

Ранее 360.ru собрал топ-5 самых интересных картин, которые в ноябре 2026 года выйдут на экраны.