Прах Екатерины Райкиной после кремации захоронят на Новодевичьем кладбище

После кремации дочери народного арстита СССР Аркадия Райкина, актрисы театра и кино, заслуженной арститски РСФСР Екатериной Райкиной ее захоронят на Новодевичьем кладбище в могилу родителей. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Церемония прощания состоится в пятницу в московской Высшей школе сценических искусств (ВШСИ) Константина Райкина. Панихида начнется в 10:30.

Свои соболезнования по поводу кончины звезды выразили представители власти и деятели культуры. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что город сохранит светлую память о ней. В театре «Сатирикон» уход Райкиной назвали огромным горем, отметив, что ее запомнят как невероятную актрису, способную находить свет во всем.

О кончине Екатерины Райкиной стало известно 3 ноября. Ей было 88 лет. В начале октября звезду госпитализировали с подозрением на острое внутреннее кровотечение в кишечнике. Из-за сильной слабости она не могла передвигаться.