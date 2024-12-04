Сегодня 19:51 Звенит январская вьюга. Что ждет Москву и Подмосковье в первом месяце 2025 года Синоптик Цыганков вспомнил, какая погода была в новогодние ночи последние 5 лет 0 0 0 Фото: Shatokhina Natalya/news.ru / Global Look Press Эксклюзив

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Жители Москвы и Подмосковья вовсю расписывают отдых и активности на предстоящие январские выходные. Но, чтобы быть уверенным в планах на 100%, нужно знать, какая будет погода. Что говорят синоптики о зиме в начале 2025 года в столице и области, выяснил 360.ru.

Какой будет погода в январе-2025 По мнению замначальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолия Цыганкова, температура в январе будет соответствовать норме или превышать ее. «Усредненный статистический прогноз погоды отличается от синоптического тем, что он неконкретный. Мы можем сказать, что температура будет выше или ниже нормы. Это очень примерно», — предупредил Цыганков. На основе данных о погоде в регионе за последние пять лет специалист предположил, что первый месяц нового года выдастся теплым. В целом по России начало 2025-го ожидают мягким, хотя не исключены резкие похолодания, рассказал ранее эксперт ОНФ Илья Рыбальченко. К середине и концу января возможны морозы, будет много снега.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Метеоролог Александр Шувалов, однако, считает, что в 2025 году январь оправдает звание самого холодного зимнего месяца. По его прогнозам, температура в Москве и области может опускаться до -20 градусов. Он подтердил, что в столице будет много метелей и снегопадов. Какими были новогодние ночи и январи в Москве и Подмосковье последние пять лет Данные предоставил Анатолий Цыганков. 2020 год В Москве 1 января 2020 года температура колебалась от +2 до -1 градуса, а ночью — от -3 до -7. Шел слабый снег. «Январь 2020-го по температуре был на девять градусов выше нормы. Очень теплый месяц выдался», — отметил Цыганков.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

2021 год Начало января 2021-го тоже выдалось мягким. Так, 1-го числа ночью температура опустилась всего до -1,5 градуса, а днем поднялась до +6. Снега было много: выпало 11 сантиметров осадков. В целом тот месяц выдался на три градуса теплее нормы. 2022 год Снега 1 января 2022-го выпало сразу 26 сантиметров. Температура ночью опустилась до уровня -4 градусов, днем было -0,4. «Новогодняя ночь в 2022–2023 годах была теплой», — напомнил Цыганков. Тем не менее в тот год январь был снежным — 47 сантиметров осадков к концу месяца. Температура была на 3,8 градуса выше нормы.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

2023 год В начале января 2023 года было тепло. Ночью 1-го числа столбики термометров показали -1 градус, днем температура поднялась до +5. Снега было много — внушительные сугробы сформировались благодаря 28 сантиметрам выпавших осадков. «Первые пять дней были мягкими, позднее похолодало», — уточнил эксперт. К концу месяца намело 34 сантиметра снега. 2024 год Январь 2024 года выдался уже прохладным. В новогоднюю ночь было до -15 градусов, днем — до -8. Снега выпало 15 сантиметров. «Первые 10 дней температура держалась ниже нормы. Иногда разница составляла 10 градусов», — вспомнил Цыганков. Так, 4 января температура доходила днем до -22 градусов, ночью — до -27. В целом январь был холодным, подытожил метеоролог.

Фото: Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua / Global Look Press

Чем заняться на январских выходных в Москве и Подмосковье Январские праздники — отличный повод провести время с семьей и друзьями. В зависимости от того, какая будет погода, планы могут меняться. Рассмотрим два сценария. В хорошую погоду Если погода будет хорошей, можно отправиться на прогулку по городу или за город. В парках Москвы и Подмосковья можно покататься на лыжах, коньках, санках или просто насладиться красотой зимней природы. Можно посетить музеи, театры, культурные мероприятия. В хорошую погоду отправьтесь в путешествие по Подмосковью. Там можно посетить старинные города, такие как Сергиев Посад, Коломна, Звенигород и другие. Можно поехать на горнолыжные курорты: например, в «Сорочаны», «Волен» или «Степаново».

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

В плохую погоду Если с погодой все же не повезет, это не повод для грусти. В Москве есть множество крытых развлекательных центров, где можно весело провести время. Например, можно посетить аквапарк, боулинг, кинотеатр или каток. Или пойти на выставки, концерты и другие мероприятия, которые проходят в закрытых помещениях. В плохую погоду займитесь саморазвитием: почитайте книгу, посмотрете фильм, послушайте музыку или просто пообщайтесь с друзьями. Более того, их можно будет узнать благодаря многочисленным настольным играм. Помимо вышеперечисленного, можно попробовать новые хобби, например рисование, лепку или вязание. Независимо от погоды, в Москве и Подмосковье можно найти множество интересных занятий в январские праздники. Главное — выбрать то, что вам больше всего нравится, и наслаждаться отдыхом.