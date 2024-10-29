Арктический холод и снежные завалы. Какой будет зима — 2024/2025

Чем ближе зима, тем чаще синоптики и эксперты говорят о предстоящих климатических аномалиях. Какой погоды ждать россиянам в холодный сезон, что на нее повлияет и можно ли уже дать прогноз по месяцам, выяснил 360.ru.

Аномальная зима — 2024/2025: предпосылки Прогнозы погоды на дальнюю перспективу, особенно на зиму, возможны, но требуют определенных допущений и всегда сопровождаются высокой степенью неопределенности, уточнил в беседе с 360.ru эксперт ОНФ, член научного совета РЭО и совета МГО Российского экологического движения Илья Рыбальченко. «Точность долгосрочных прогнозов, как правило, ниже, чем у краткосрочных», — предупредил эксперт. По его словам, уже действительно есть некоторые климатические предпосылки, на основании которых синоптики могут предполагать, что зима 2024–2025 года будет аномальной по температуре или осадкам. Это обусловлено несколькими ключевыми факторами.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Эль-Ниньо и его фазы Эль-Ниньо — феномен, при котором температура поверхностных вод в восточной части Тихого океана повышается. На сегодня наблюдается активная фаза Эль-Ниньо, что традиционно приводит к более теплой и влажной зиме в северных регионах Европы и, возможно, к увеличению количества осадков и неустойчивой погоде в России, пояснил Рыбальченко.

Североатлантическое колебание (NAO) Североатлантическое колебание — климатический индекс, отражающий разницу в атмосферном давлении над Азорскими островами и Исландией. Положительная фаза NAO обычно приносит теплые воздушные массы, а отрицательная — холодные. «Нынешнее состояние и ожидаемая активность NAO может помочь оценить, будет ли зима холодной или мягкой. Например, отрицательная фаза могла бы создать условия для сильных морозов в России», — отметил эколог.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Арктическое колебание (AO) Арктическое колебание связывают с движением холодных воздушных масс из Арктики. Отрицательная фаза AO может привести к прорыву арктического холода на юг, что чревато резким похолоданием в средней полосе и южных регионах России. Если модели указывают на снижение давления в Арктике, вероятность холодной и снежной зимы возрастает, подчеркнул Рыбальченко. Значение и толщина снежного покрова в Сибири Снежный покров в Сибири тоже важен для формирования зимнего климата в России: чем больше снега накапливается, тем сильнее похолодание воздуха из-за отражения солнечных лучей и охлаждения земной поверхности. Сибирский холод впоследствии может перемещаться на запад, охватывая европейскую часть страны.

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Прогноз погоды на зиму 2024/2025 Рыбальченко отметил, что составить предварительный прогноз на зиму по месяцам можно, хотя он будет отражать лишь общие тенденции и вероятные сценарии на основе нынешних климатических моделей и глобальных индексов. Декабрь «Вероятно, декабрь будет теплее нормы, особенно в западной части России, включая Москву и Санкт-Петербург, за счет влияния Эль-Ниньо и возможной положительной фазы североатлантического колебания», — рассказал эксперт.

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В европейской части страны ожидается выше нормы по осадкам, что может привести к частым снегопадам. Они будут чередоваться с оттепелями, возможна гололедица. «Вероятны большие колебания температуры с переходом через ноль, особенно к концу месяца», — добавил Рыбальченко.

Фото: Global Look Press

Январь По температуре январь будет ближе к норме, но отличится резкими периодами похолоданий. Если арктическое колебание окажется в отрицательной фазе, возможны вторжения арктического холода, что приведет к сильным морозам, особенно в Сибири и центральной части России. Кроме того, в центре страны может превысить норму количество осадков, особенно в виде снега, что повысит риск снежных завалов и гололеда. «Начало месяца может быть более мягким, но к середине и концу января высока вероятность значительных похолоданий, особенно в северных и восточных регионах», — добавил Рыбальченко.

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Февраль Последний месяц зимы, вероятно, станет самым холодным. В Сибири и на Урале возможны экстремальные морозы. В европейской части России ожидаются резкие перепады температуры, хотя в среднем она будет несколько выше нормы, что характерно для конца этого времени года при активной фазе Эль-Ниньо.

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«Осадки ожидаются ниже нормы в ряде регионов, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, где холод может сдерживать их. В то же время на юге европейской части России могут пройти обильные снегопады или дождь со снегом», — отметил собеседник 360.ru. Исход зимы 2025 года отметится частыми морозными антициклонами: они могут принести сильные морозы в Сибирь и регионы вдоль Урала.