Пентагон обнародовал кадры с «неопознанными явлениями» на Луне

В файлах США про НЛО есть кадры с небольшими точками на Луне

Пентагон приступил к рассекречиванию материалов, касающихся неопознанных летающих объектов. Документы разместили на официальном сайте ведомства.

В число обнародованных 162 отчетов легли материалы различных служб, свидетельские показания, видеозаписи, фотоснимки и старые отчеты от ФБР, NASA и самого Пентагона.

На одном из видео можно увидеть кадры с Луны, где в небе появились странные светящиеся объекты.

В Министерстве войны США отметили, что сведения не являются доказательством наличия внеземной цивилизации. Ведомство подчеркнуло, что люди смогут сделать выводы самостоятельно относительно задокументированных аномальных явлений.

«Министерство будет на регулярной основе публиковать новые материалы по мере их рассекречивания каждые несколько месяцев», — добавили в Пентагоне.

