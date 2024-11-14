Маск как новый Оппенгеймер. Трамп использует бизнесмена для борьбы с бюрократией

Избранный президент Дональд Трамп многое позволяет бизнесмену Илону Маску, потому что должен ему. Также глава государства в будущем может использовать миллиардера в своих целях и даже выстроить систему, сходную по организации с «Манхэттенским проектом», рассказал 360.ru политолог Юрий Светов.

Трамп задолжал Маску

Эксперт прокомментировал заявления о том, что окружение Трампа с большим раздражением восприняло постоянное присутствие Маска рядом с ним. Светов призвал не торопиться с выводами и напомнил, что в свой предыдущий президентский срок республиканец с легкостью снимал с постов назначенных им же людей.

«Будет ли считаться Трамп с наработками Маска — это большой вопрос. Вообще относиться к назначениям Трампа нужно очень аккуратно, потому что если мы посмотрим прошлое президентство, то он менял людей одного за другим», — объяснил эксперт.

По его словам, Трампу приходится считаться с предпринимателем как из-за денег, так и из-за его значительной роли в избирательной кампании.

«Сейчас у него „медовый месяц“, он обязан Маску деньгами, который тот выделял на кампанию — раз. И поддержкой молодежи — два. Потому что за Трампа голосовали те молодые люди, для которых Маск — авторитет», — подчеркнул политолог.

Опыт Оппенгеймера и Гровса

Трамп поставил перед Маском сложную задачу — провести оптимизацию системы управления США вместе с бизнесменом Вивеком Рамасвами, отметил Светов. Он предположил, что основатель Tesla и SpaceX может использовать свой опыт реструктуризации выкупленной им соцсети X и побороть излишнюю бюрократию в многочисленных федеральных ведомствах, министерствах и департаментах.

«И он (Трамп — прим. ред.) подчеркнул: в Соединенных Штатах есть уникальный опыт необычного решения глобального решения проблемы — это „Манхэттенский проект“. Когда был генерал [Лесли] Гровс, который осуществлял организационное ведение этим проектом, и был ученый [Роберт] Оппенгеймер, который решал научную часть», — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что Оппенгеймер и Гровс эффективно решали поставленные перед ними задачи и справлялись с проблемами, и Трамп хочет получить «что-то вроде этого опыта». В предыдущий президентский срок он не смог реализовать свои планы из-за сопротивления генералов и других высокопоставленных лиц, но, возможно, попытается сделать это сейчас, предположил политолог.

Ранее телеканал CNBC сообщил о недовольстве команды Трампа в связи с частым появлением Маска в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Бизнесмен стал в любое время суток наведываться к избранному президенту и присоединяться к его звонкам и встречам.