Пентагон опубликовал вторую партию рассекреченных документов об НЛО

Пентагон по приказу президента США Дональда Трампа продолжил рассекречивать данные о неопознанных летающих объектах и воздушных аномалиях. Вторая серия из 64 файлов опубликована в специальном разделе на сайте Минобороны .

Первую часть военные выложили в Сеть 8 мая, вторая вышла 22 мая. В ней 64 файла, включая шесть документов, семь аудиозаписей и 51 видео.

«Представленные здесь материалы относятся к нераскрытым делам, то есть правительство не может сделать окончательных выводов о природе наблюдаемых явлений. Это может происходить по разным причинам, включая недостаток данных», — заявили представители Пентагона.

Среди прочих рассекречена видеозапись НЛО над Ираком от 1 мая 2022 года. В описании выдвинута версия о том, что это мог быть истребитель.

Ранее директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович усомнился в том, что рассекреченные по поручению Трампа данные прольют свет на вопрос о существовании внеземной цивилизации. В архивы вошли явления, природу которых американские военные не смогли объяснить.