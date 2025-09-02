От Серафима Саровского до создания Царь-бомбы. Как живет закрытый наукоград Саров?

Небольшой город Саров ведет свою историю с XVII века. Он знаменит не только монастырем и святым Серафимом Саровским, но и тем, что именно тут создали первую советскую ядерную бомбу и знаменитую Царь-бомбу, больше которой пока никто не придумал.

Саровская пустынь Археологи утверждают, что первые поселения в окрестностях Сарова появились еще во второй половине I века до нашей эры. Позднее тут заселились мордовские племена и со временем построили городище с серьезными укреплениями. Вот только от натиска Золотой Орды они не спасли, а после взятия Иваном Грозным Казани все и вовсе пришло в запустение. Именно безлюдье и привлекло монаха Феодосия. Он поселился тут в 1664 году, через шесть лет к нему присоединился Герасим из Краснослободского монастыря. Скоро отшельники не выдержали — уж больно много вокруг было воров и разбойников, которые не слишком уважительно относились к божьим людям. Первый инок ушел в Пензу, второй вернулся в свой монастырь.

Фото: Саровский лес. Serguei Fomine / www.globallookpress.com

На смену беглецам пришел иеромонах Исаакий, и скоро к нему присоединились другие одиночки. Так в XVII веке у реки Саровки (ее название происходило от слова «сара» — «болото») и появился небольшой монастырь. Хозяин земли, один из татарских князей Кугушевых, подарил ее монахам. Зимой 1706-го митрополит Рязанский Стефан Яворский удовлетворил прошение об устроении церкви, и 28 апреля ее заложили. Уже в июне осветили первый деревянный храм Саровской обители в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник». Его впоследствии не раз перестраивали, но он оставался главной церковью до постройки Успенского собора в 1744 году.

Фото: План пустыни в XVIII веке c гравюрой 1764 года / Публичное достояние

Подземный храм Следующим в обители возвели Пещерный храм во имя преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских. Пещеру начал копать основатель отец Исаакий, нашедший систему подземных галерей, которые насчитывали более трех столетий. Позднее в работу включились остальные монахи, они обустроили несколько ответвлений с кельями.

Интересно Святой Антоний Печерский — основоположник русского монашества и основатель Киево-Печерского монастыря. Святой Феодосий Печерский — ученик Антония, который помогал ему в создании лавры. Святой Антоний Печерский — основоположник русского монашества и основатель Киево-Печерского монастыря. Святой Феодосий Печерский — ученик Антония, который помогал ему в создании лавры.

Храм размерами примерно девять на шесть метров появился в 1709-м, но вот разрешение его освятить пришлось выбивать годами. Митрополит Стефан смилостивился лишь в 1711 году, да и то только после личного обращения к нему сестер императора Петра I — царевен Марии и Феодосии. Они же подарили церкви иконостас с иконами и утварь. Однако со временем службы прекратились: сказались сырость и отсутствие вентиляции. Долгое время здание стояло пустым, пока пензенский помещик, отец писателя Александра Радищева (да, того, что написал «Путешествие из Петербурга в Москву») не оплатил ремонт. К 1780-му там сделали вентиляционную шахту и чугунный иконостас. Но служили лишь раз в год. Тем временем, как это часто бывает, вокруг обители селились люди. Кто-то отправлялся восвояси, а кто-то оставался навсегда. Так постепенно возле пустыни и появилось небольшое поселение, чьи жители существовали за счет монастыря и паломников да добывали провиант охотой и огородами.

Фото: Деревенские старосты в Сарове / www.globallookpress.com

Серафим Саровский Когда сыну богатого курского купца Прохору Мошнину исполнилось 22 года, он прибыл в Киево-Печерскую лавру. Там старец Досифей Киевский благословил молодого человека принять послушание и постриг в мужском монастыре Саровской пустыни в Тамбовской губернии. Парень отправился в указанную обитель и в 1786 году принял монашество и взял имя Серафим.

Интересно Святой Досифей Киевский на самом деле был дочерью богатых рязанских дворян Дарьей Тяпкиной. Не желая выходить замуж и вести светский образ жизни, она купила мужскую одежду и подалась в монастырь, представившись беглым крестьянином Досифеем. Получила постриг в 33 года в Киево-Печерской лавре по настоянию самой императрицы Елизаветы, которая лично присутствовала при таинстве. До того руководство опасалось принимать в монахи неизвестного беглого мужчину. Святой Досифей Киевский на самом деле был дочерью богатых рязанских дворян Дарьей Тяпкиной. Не желая выходить замуж и вести светский образ жизни, она купила мужскую одежду и подалась в монастырь, представившись беглым крестьянином Досифеем. Получила постриг в 33 года в Киево-Печерской лавре по настоянию самой императрицы Елизаветы, которая лично присутствовала при таинстве. До того руководство опасалось принимать в монахи неизвестного беглого мужчину.

Со временем, после многочисленных духовных подвигов, Серафим Саровский снискал славу прозорливца, который наставлял людей и исцелял от недугов. Келью старца посещал даже император Александр I. Кстати, ко всем гостям монах обращался словами «Радость моя!». Скончался 2 января 1833 года во время коленопреклоненной молитвы. Впервые о канонизации старца заговорили почти полстолетия спустя, в 1883 году. Тогда как раз вступал на престол Александр III, вот царедворцы и решили, что имиджу нового императора не повредит «открытие мощей благочестивого, всей Россией чтимого угодника». Однако обер-прокурор Святейшего Синода Константин Победоносцев идею не одобрил.

Фото: Общий вид Саровской пустыни. 1903 год / Публичное достояние

Второй раз уже летом 1902 года канонизации Саровского потребовал лично Николай II. Граф Сергей Витте утверждал, что это сделано по требованию императрицы: склонная к мистицизму англичанка была уверена, что «святой даст России после четырех великих княжен наследника». Тот и вправду родился 12 августа 1904-го, унаследовав от матери гемофилию. Далеко не все церковники были в восторге от царского приказа: во-первых, скептически относились к чудесам, что приписывали Саровскому, во-вторых, подозревали его в симпатиях старообрядцам, а в третьих — комиссия по освидетельствованию останков не обнаружила нетленности мощей. Но указ царский, так что каноны «подвинули». Грандиозные торжества по случаю канонизации преподобного Серафима Саровского устроили в 1903 году — на них присутствовал сам император Николай II с супругой и родственниками. А через три года Саровская пустынь широко отметила 200-летний юбилей своего существования.

Фото: Царская семья со свитой в Саровской пустыни по случаю открытия в ней мощей Серафима Саровского», июль 1903 года / Публичное достояние

Саров во время войны После революции 1917 года Саровская обитель пришла в упадок. Через восемь лет новые власти решили ее закрыть, а в марте 1927-го — ликвидировать. Разогнали монашество, сняли кресты и купола, входы в пещеры засыпали, вынесли всю утварь — что на переплавку, что в музеи. В уже бывшем монастыре открыли детскую трудовую коммуну. Скоро ее сменила трудовая исправительная колония для подростков и взрослых, а по соседству заложили завод, на котором делали спортивный инвентарь. В ноябре 1938 года — пенитенциарное заведение. А спустя месяц селение Саров Темниковского района Мордовской АССР получило статус рабочего поселка.

Фото: Храм преподобного Серафима Саровского. 1903 год / Публичное достояние

Когда началась Великая Отечественная война, у ворот монастырской колокольни поставили стол. Там шла запись добровольцев, которых тут же отправляли на фронт. Провожавшие их плакали, так и появилось второе название этой площади — «Площадь слез». Защищать Родину от фашистов отправилось около двух тысяч жителей поселка. Спортивный завод стал Механическим заводом № 550 и быстро наладил выпуск корпусов снарядов для минометов «Катюша», другого вооружения, пресс-ножниц для резки арматуры. У станков в две смены по 12 часов работали в основном женщины. После Победы каждого восьмого сотрудника наградили медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Фото: Мемориал погибшим в Афганистане и на Северном Кавказе, Саров. Spectre2272 / Википедия

Саровский атом Война еще бушевала, когда руководство СССР приняло решение начать работы по созданию атомной бомбы. Для исследований нужно было место на отшибе, чтобы люди не слышали звуки взрывов во время испытаний. Тщательно отсмотрев множество мест, физики выбрали завод на территории бывшего Саровского монастыря с лесом по соседству. Конструкторское бюро, где работали над оружием массового поражения, или КБ-11, перешло в статус режимного предприятия, а окрестности стали закрытой зоной. Уже летом 1947 года Саров пропал с карт и начал называться «объект 550» и «База № 112». Заведовал программой заместитель председателя Государственного комитета обороны Лаврентий Берия, иностранные связи курировал легендарный разведчик Павел Судоплатов. Возглавлял проект молодой ученый Игорь Курчатов. Именно он и стал отцом советской ядерной бомбы или РДС-1, которую испытали в утром 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне.

Фото: Памятный камень испытателям ядерного оружия, Музей ядерного оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ, Сарове. Rosatom / www.globallookpress.com

К концу 1951 года стараниями КБ-11 было изготовлено уже 29 атомных бомб. Их держали тут же, в специально построенном подземном железобетонном складе-хранилище. Спустя пять лет физики принялись за разработку сверхмощной Царь-бомбы АН602 мощностью 58,6 мегатонны в тротиловом эквиваленте. Испытали эту громадину 30 октября 1961 года на государственном испытательном полигоне № 6 Новой Земли. Царь-бомба до сих пор остается самым мощным взрывным устройством за всю историю человечества.

Фото: Первая советская атомная бомба РДС-1 в музее РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров. Сергей Мамонтов / РИА «Новости»

В 1967 году КБ-11 преобразовали во Всесоюзный научно-исследовательский институт экспериментальной физики. С февраля 1992-го он стал государственным унитарным предприятием ядерно-оружейного комплекса Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и носит имя Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики. Все это время у поселения менялись названия. Весной 1954 года ему присвоили статус города и назвали Кремлев. Через шесть лет сменили на Арзамас-75. Но оказалось, что по автодороге до Арзамаса действительно ровно 75 километров и в 1966-м для конспирации город переназвали в Арзамас-16. Затем с 1994 по 1995 снова мелькнул Кремлев, а затем наконец вернулось Саров.