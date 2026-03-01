Сегодня 14:55 Все изменится к 2050 году. Пугающая точность предсказаний норвежского Нострадамуса 0 0 0 Фото: ChatGPT, РИА «Новости» Интересное

США

СССР

Войны

Россия

НАТО

Китай

Экономика

Ближний Восток

Имя Йохана Галтунга редко встретишь в учебниках по политологии, однако этот социолог и математик давно завоевал на Западе репутацию норвежского Нострадамуса. Он с пугающей точностью называл даты терактов и смены мировых порядков. Что говорил ученый о будущем России — в материале 360.ru.

Крах империи и башни-близнецы Одним из самых ярких предсказаний Галтунга был точный прогноз по распаду Советского Союза. В 1985 году, когда пик холодной войны еще не прошел, а лидер государства Михаил Горбачев только начинал свои реформы, социолог сделал заявление, которое едва не стоило ему репутации в академических кругах. Ученый сказал, что у СССР осталось не больше семи лет, а потом казавшаяся незыблемой система рухнет. В то время это звучало как откровенная провокация, но эксперт ошибся всего на несколько месяцев. После этого публика стала обращать более пристальное внимание на высказывания Галтунга. И в 1996 году прозвучал новый прогноз. Математик предупредил о масштабных терактах на американских территориях и упомянул события, которые действительно произошли 11 сентября 2001-го: удар по символам могущества США с воздуха. Когда рухнули знаменитые башни-близнецы, мир вспомнил его слова. На рубеже нулевых Галтунг раз за разом напоминал: США и Европа, грубо вмешиваясь в дела Ближнего Востока, провоцируют чудовищные последствия.

Фото: РИА «Новости»

Экономика без гегемона В 2012 году взгляд аналитика переключился на экономику. Норвежский Нострадамус предрек закат доллара. Он утверждал, что к середине XXI века нынешняя финансовая система Соединенных Штатов рухнет, уступив место многополярной модели. Ядром нового экономического блока предсказатель называл коалицию России, Китая, Турции и ряда арабских стран: государства создадут собственную банковскую архитектуру, неподвластную санкциям и диктату Вашингтона. Сегодня этот процесс уже начался. Переломный период Галтунг оперировал конкретными датами. По его словам, перелом для США начался примерно в 2020 году, а для России — в 2023-м. Эксперт полагал, что сначала изменения будут едва заметны, но потом баланс сил начнет меняться кардинально. По прогнозам ученого, к 2035–2037 годам западноцентричная модель мира окончательно уйдет в прошлое. Европу, лишенную американской поддержки, ждет поиск новых союзов с Индией, Японией и Израилем. НАТО, как утверждал социолог, распадется. К концу XXI века Соединенные Штаты могут пройти через ядерное разоружение и в итоге стать частью глобальной системы управления.

Фото: РИА «Новости»

Расцвет России Особое место в прогнозах Галтунга заняла Россия. Он не просто спрогнозировал усиление страны, а отвел ей роль мирового лидера. Пик могущества государства, по словам эксперта, придется на 2050 год. К этому времени население может вырасти до 220 миллионов человек. Но самое ценное в сценарии ученого — это не геополитика, а взгляд на внутреннее развитие. «Я слежу за развитием вашей страны не только ментально, но и сердцем, потому что очень сочувствую России, считая ее страной с потрясающим потенциалом», — привел KP.RU слова норвежского Нострадамуса. Он отметил, что наблюдает среди населения перемены в отношении к религии: вера россиян укрепляется. И именно от отношения к собственному народу и земле зависит будущее страны. «Вы должны очень серьезно позаботиться о двух вещах: о людях, которые работают, и о природе, которая кормит. У России огромный потенциал нетронутой природы. Обратите внимание на самых обездоленных, поднимайте нижнюю планку человеческого существования и восстанавливайте природу. И тогда вы будете на правильном пути», — заключил Галтунг.