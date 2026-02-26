США падут, а Россия соберет новый СССР. Что ждет мир в следующие 15 лет

Физик-теоретик, публицист и футуролог Сергей Переслегин предсказал разрушение привычного миропорядка и вхождение человечества в «зону тени». Этот кризисный этап продлится с 2020 по 2040 год и кардинально изменит глобальный баланс сил. Что же ждет Россию?

«Зона тени» и крах капитализма Переслегин предсказывал, что человечеству предстоит войти в «зону тени» с 2020 года, подразумевая под ней период фазового кризиса, когда произойдет слом старой системы мира. При этом новая еще не будет построена. Это будет мир без правил и порядка. В 2022 году футуролог в телеграм-канале объяснил, что глобализация охватила Землю и человечеству потребовался выход в космос, чтобы получить толчок к новому. Но в середине XX века это не получилось из-за нехватки технологий, что и вызвало сейчас кризис фазы развития.

Фазовый кризис будет проявляться через всадников апокалипсиса: война, голод, чума. Эпидемия уже была (коронавирус). Далее война, которая станет повсеместной. И Россия стала действовать первой, и это впервые ее в истории. После войны придет голод. Сергей Переслегин

COVID-19 стал первым ударом, проявившим кризис здравоохранения. Выяснилось, что мир начал разваливаться на части, каждая из которых принялась воевать за ресурсы.

Капитализм в нынешнем виде развалится, так как перестала работать система, ориентированная лишь на бесконечный рост и получение прибыли. Люди осознали, что планетарные ресурсы конечны, а климат меняется. Экономика не успевает адаптироваться к быстрому развитию технологий. «Современная ситуация неустойчива до предела и не только может, но и должна обернуться катастрофическим отступлением к варварству», — подчеркнул Переслегин. Он предположил, что, возможно, возникнет новая форма общества, где будут ценить знания и технологии.

Распад мира на макрорегионы В 2023 году Переслегин предрек развитие мира по оруэлловскому сценарию «1984 года». В интервью «Фонтанке»он раскрыл, что в его теорию фазового кризиса вписываются и пандемия коронавируса, и противостояние России с коллективным Западом, и спецоперация, которую Украина проиграла еще в 2023 году, так и не реализовав свой шанс на контрнаступление.

Пока в мире нет ни одного замкнутого макрорегиона, ведь для этого требуется автономное существование за счет собственной экономики, ресурсов, армии, валюты и выхода в космос. При этом Переслегин пояснил, что эти конструкции могут создать США, Китай, Великобритания, Турция и Россия. Макрорегионы начнут формироваться к середине 2020-х — после завершения глобализации. Исход конфликтов на Украине, Ближнем Востоке и в Центральной Азии определит, в чей макрорегион они войдут в будущем. При этом Переслегин отметил, что Россия сформирует конструкцию, близкую к границам СССР.

В российский макрорегион могут войти Украина, Белоруссия, Казахстан, вероятно, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан, с очень большой вероятностью Иран и, возможно, Афганистан. Шансы России на формирование своего макрорегиона увеличивается из-за обладания ядерным оружием. Финальная схватка за лидерство Футуролог предсказал, что в 2032/2033 годах завершится формирование макрорегионов. Мир вступит в финальную схватку за ресурсы и лидерство. «Нас ожидают войны макрорегионов за то, какие из них сформируются и будут существовать, а какие будут использованы другими регионами как их серые зоны. <…> Скорее всего, [война будет] между США и Китаем. Но там возможны самые различные варианты», — добавил он. Сила России и слабость США Переслегин напомнил, что США смертельно ослабили себя, когда утратили собственную промышленную базу и стали зависеть от внешних поставок. Причина — вывоз производства в Азию. Кроме того, внутри страна нарастает раскол.

Россия же оказалась в выигрышном положении благодаря ядерному оружию, огромным ресурсам и способности одновременно вести несколько региональных войн. «Сейчас мы понимаем, что Россия — при всех недостатках своего управления и хронической технологической недостаточности — способна противостоять западной коалиции, даже без заметной помощи со стороны Китая. И Россия пытается спроектировать миропорядок, который позволит ей реализовать свой потенциал», — резюмировал футуролог.