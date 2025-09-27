Володин: Меркель и подобные ей хотели бы, чтобы России не было

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель и ей подобные политики хотели бы, чтобы России не было. Об этом написал в Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он заявил, что если для президента Владимира Путина распад СССР стал величайшей катастрофой XX века, то для Меркель — счастьем всей жизни. Володин напомнил, что Советский Союз поспособствовал единству Германии, а Россия много лет поставляла ей энергоресурсы.

«Но, как показала история, это не только не оценили, но и желают нам худшего», — подчеркнул глава нижней палаты парламента.

Летом в Польше пришли к выводу, что Запад пытается сдерживать Россию, поскольку не может смириться с ее ключевым местом в мировой политике. Влияют на это и исторические травмы.