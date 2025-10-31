Светящийся зеленым метеорит пролетел над Москвой и упал в Ленобласти. Что говорят ученые

Несколько дней назад жителям Подмосковья повезло увидеть в небе необычный летающий объект, озаренный зеленым светом. Ролики с НЛО тут же взорвали Сети и стали одной из главных тем для обсуждения. Что известно о болиде — в материале 360.ru.

Где видели НЛО

Странный объект заметили в небе примерно в 6:30 утра 27 октября. Огромный шаг видели жители Дубны, Раменского, Жуковского, Люберец, Красногорска и Одинцова.

«Только что упало. Это было похоже на метеорит, но он летел медленно и от него исходил зеленый свет», — рассказал один из очевидцев.

Старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов допустил, что необычное явление произошло из-за сгорания в атмосфере фрагмента космического мусора. По его словам, никакого урона планете этот объект не нанес.

«Тут два варианта: или это астероид небольшой, который улетел. Либо это может быть ступень какой-нибудь ракеты, которая сгорает», — объяснил он.

Старший научный сотрудник ИКИ РАН Олег Угольников предположил, что жители Подмосковья видели метеор, который также называют болидом. Необычный зеленый свет мог исходить от объекта из-за входящих в его состав натрия, никеля и железа, рассказал специалист.