Светящийся зеленым метеорит пролетел над Москвой и упал в Ленобласти. Что говорят ученые
Несколько дней назад жителям Подмосковья повезло увидеть в небе необычный летающий объект, озаренный зеленым светом. Ролики с НЛО тут же взорвали Сети и стали одной из главных тем для обсуждения. Что известно о болиде — в материале 360.ru.
Где видели НЛО
Странный объект заметили в небе примерно в 6:30 утра 27 октября. Огромный шаг видели жители Дубны, Раменского, Жуковского, Люберец, Красногорска и Одинцова.
«Только что упало. Это было похоже на метеорит, но он летел медленно и от него исходил зеленый свет», — рассказал один из очевидцев.
Старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов допустил, что необычное явление произошло из-за сгорания в атмосфере фрагмента космического мусора. По его словам, никакого урона планете этот объект не нанес.
«Тут два варианта: или это астероид небольшой, который улетел. Либо это может быть ступень какой-нибудь ракеты, которая сгорает», — объяснил он.
Старший научный сотрудник ИКИ РАН Олег Угольников предположил, что жители Подмосковья видели метеор, который также называют болидом. Необычный зеленый свет мог исходить от объекта из-за входящих в его состав натрия, никеля и железа, рассказал специалист.
Что стало с зеленым шаром
Ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН подсчитали, что астероид набрал скорость около 30 километров в секунду, а его траектория проходила в 350–700 километрах к северу от столицы.
Исследователи отметили, что фрагменты космического тела могли рухнуть в окрестностях населенных пунктов Боровичи, Максатиха, Пестово, Удомля. Также часть обломков могла долететь до трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург.
Астрономы обратили внимание на то, что болид не похож на другие пролетавшие над Землей тела, поэтому он поставил перед учеными ряд вопросов.
Орбита объекта обладает некоторыми нестандартными особенностями, благодаря которым он и имел возможность необычно долго наблюдаться в атмосфере. В этой связи есть надежда, что в некотором будущем появятся серьезные научные исследования, которые окончательно определят орбиту тела и его классификацию.
ИКИ РАН
По словам ученых, объект представлял из себя железный или железно-каменный метеоритом размером около одного метра. Он вошел в атмосферу и стал видимым примерно в 06:32:15 на высоте около 150 километров в окрестностях города Тотьма в Вологодской области. Уже на 20-й секунде космическое тело разрушилось и сгорело.
«Место выпадения фрагментов выглядит исключительно неблагоприятно с точки зрения перспектив обнаружения остатков [космического] тела», — подчеркнули в лаборатории.
Эксперты допустили, что на поверхности Земли можно найти фрагменты необычного объекта, но их размеры составят примерно один сантиметр, а в лучшем случае будут не крупнее теннисного или баскетбольного мяча.
Ореол таинственности болиду придали сообщения, что информацию о нем удалили из открытых космических каталогов NASA.
Пресс-служба ИКИ РАН подтвердила, что данные об объекте 2025 US6 исчезли сразу после пролета огненного шара над Москвой. Астрономы объяснили, что под этим индексом в каталоге мог находиться не астероид, а китайский спутник DRO-B.